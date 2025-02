19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 149 de ani de la nașterea sculptorului

19 Februarie: Ziua internațională a ciocolatei cu mentă. Un desert răcoritor și dulce În 19 februarie este marcată și Ziua internațională a ciocolatei cu mentă. Ciocolata are o istorie veche, cercetătorii plasând-o in vremea mayaşilor şi aztecilor, in vremea când era simplă, fără zahăr şi alte ingrediente şi folosită in scop medicinal. In Europa era […]