FOTO | Voluntarii ISU Alba, premiați la 10 ani de la lansarea programului „Salvator din Pasiune”: ,,Zi de zi aleg să-și petreacă timpul pentru salvarea vieții semenilor noștri”
Voluntarii care sprijină misiunile salvatorilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba au fost premiați cu ocazia a 10 ani de la lansarea programului ,,Salvator din Pasiune”.
,,Lumea se schimba prin exemplul tău, nu prin opinia ta! ” – Paulo Coelho. Sub această deviză am ales să apreciem din nou efortul celor care zi de zi aleg să-și petreacă timpul în mod voluntar pentru salvarea vieții și bunurilor semenilor noștri.
La 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune”, am premiat la sediul ISU Alba o parte dintre voluntarii care sprijină misiunile noastre în fiecare zi.
Recunoștință și felicitări tuturor voluntarilor pentru implicare! Mulțumim că alegeți să fiți alături de noi, pentru comunitate și în comunitate”, se arată într-un comunicat transmis de ISU Alba.
Campania Salvator din pasiune își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă.
Activităţile de voluntariat constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive.
Pregătirea voluntarilor se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea de ședințe de pregătire, urmate de susținerea unor examene.
