FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, joi, 12 martie 2026 o vizită oficială în România.
Volodimir Zelenski a fost primit de către președintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.
Cei doi şefi de stat au avut convorbiri tête-à-tête, urmate de discuţii oficiale şi declaraţii comune de presă.
Înaintea declarațiilor de presă cei doi președinți au parafat un parteneriat strategic între cele două țări.
Unul dintre documentele semnate vizează coperarea în producția de drone.
„Vă mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, o luptă pentru Europa întreagă și pentru România.
„Am semnat o declarație de parteneriat strategic. Este un moment important în declarația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundăm să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului din 2022. Cele două țări își asumă încrederea reciprocă, responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și întreaga regiune. Am vorbit despre război și continuarea sprijinului pe care România îl oferă. Am vorbit de conectivitate între țările noastre și de proiectele comune.
Am vorbit de integrarea Ucrainei în UE. Am reafirmat sprijinul României pentru acest proces. Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română”, a declarat președintele Nicușor Dan.
„Mulțumesc României pentru poziția principală pe parcursul celor patru ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei și Europei. Rusia nu trebuie să aibă liniște în Europa. Este un stat care investește foarte mult pentru destabilizarea altor state. Considerăm că în toată regiunea noastră este nevoie de mai multă colaborare. De implementarea expertizei acumulate de Ucraina.
România și alte state ne-au ajutat să ne apărăm cetățenii. Mulțumim pentru componenta de protejare împotriva rachetelor”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
foto: Administrația Prezidențială (captură video)
articol în curs de actualizare…
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că lansarea programului Rabla 2026 depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, care va fi stabilit după adoptarea bugetului național. Ea a precizat că negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe […]
Subvenții de stat pentru angajarea a mii de persoane la… firme de pază. Ilie Bolojan: „Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip «suveică»”
Subvenții de stat pentru angajarea a mii de persoane la… firme de pază. Ilie Bolojan: „Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip «suveică»” Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 12 martie 2026 că, în anul 2025, statul român a plătit subvenţie pentru angajarea a peste 13.200 de persoane din categorii […]
Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil, într-un final apoteotic, în câteva luni”
Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil, într-un final apoteotic, în câteva luni” Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că în câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii, care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii. „Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a...
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru tineri REȚINUȚI de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis
Patru tineri reținuți de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără...
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat...
Curier Județean
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în...
13 martie 2026 | Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, vineri,...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...