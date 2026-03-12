Actualitate

FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, joi, 12 martie 2026 o vizită oficială în România.

Volodimir Zelenski a fost primit de către președintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Cei doi şefi de stat au avut convorbiri tête-à-tête, urmate de discuţii oficiale şi declaraţii comune de presă.

Înaintea declarațiilor de presă cei doi președinți au parafat un parteneriat strategic între cele două țări.

Unul dintre documentele semnate vizează coperarea în producția de drone.

„Vă mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, o luptă pentru Europa întreagă și pentru România.

„Am semnat o declarație de parteneriat strategic. Este un moment important în declarația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundăm să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului din 2022. Cele două țări își asumă încrederea reciprocă, responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și întreaga regiune. Am vorbit despre război și continuarea sprijinului pe care România îl oferă. Am vorbit de conectivitate între țările noastre și de proiectele comune.

Am vorbit de integrarea Ucrainei în UE. Am reafirmat sprijinul României pentru acest proces. Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română”, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Mulțumesc României pentru poziția principală pe parcursul celor patru ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei și Europei. Rusia nu trebuie să aibă liniște în Europa. Este un stat care investește foarte mult pentru destabilizarea altor state. Considerăm că în toată regiunea noastră este nevoie de mai multă colaborare. De implementarea expertizei acumulate de Ucraina.

România și alte state ne-au ajutat să ne apărăm cetățenii. Mulțumim pentru componenta de protejare împotriva rachetelor”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

foto: Administrația Prezidențială (captură video)

articol în curs de actualizare… 

