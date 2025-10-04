FOTO: Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov | Repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari
Campioana Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov, repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari
Volei Alba Blaj a înregistrat o victorie (3-1) și o înfrângere (2-3) în partidele de verificare disputate în „Alba Blaj” Arena cu Corona Brașov, în fapt ultimele repetiții înaintea debutului oficial al sezonului, respectiv Supercupa României, sâmbătă, 11 octombrie, ora 18.00, acasă cu CSO Voluntari
Citește și: Sâmbătă, 11 octombrie, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, Supercupa României | Prețul biletelor pentru confruntarea din „Alba Blaj" Arena și programul
Al doilea joc a fost unul mai echilibrat, comparativ cu prima dispută, Corona impunându-se cu scorul de 3-2, după ce a revenit de la 0-1 și 1-2. Volei Alba Blaj a câștigat primul set (25-23), vizitatoarele au egalat (27-25), iar în al treilea parțial s-a impus Blajul (25-17). Corona a revenit în meci și a cucerit ultimele două seturi, 25-17 și 15-11. O dublă utilă care a substituit Cupa Blajului, competiție de verificare care nu a avut loc întrucât CSM București nu a mai participat.
Antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez a folosit acest joc pentru a experimenta mai multe formule de echipă, în ultimele două seturi evoluând la gazde tânăra Alexandra Colesnicov (17 ani, de la Corona Brașov). De altfel, în această întâlnire au jucat majoritatea echipierelor formației din „Mica Romă”, exceptându-le pe Lyklema (menajată) și cubaneza Martinez.
Volei Alba Blaj a învins Corona Brașov, scor 3-1 (25-19, 25-23, 25-18, 23-25), în primul dintre cele două jocuri de verificare programate în „Alba Blaj” Arena. Echipele au convenit să se joace 4 seturi, indiferent de rezultatul înregistrat, astfel că Blajul s-a impus în primele 3 și a cedat ultimul parțial. La gazde nu au intrat Ioan, Krenicky, Vizitiu și Martinez (nu a ajuns încă în România).
