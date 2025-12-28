Rămâi conectat

Sport

Volei Alba Blaj, un nou transfer: coordonatoarea Marija Miljevic, internațională din Serbia, sezonul trecut la CSM Lugoj

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Volei Alba Blaj a anunțat un nou transfer: coordonatoarea Marija Miljevic, internațională din Serbia, sezonul trecut la CSM Lugoj

Volei Alba Blaj a realizat un nou transfer, coordonatoarea Marija Miljevic, componentă a naționalei Serbiei, ultima dată în Grecia, iar sezonul trecut la CSM Lugoj. Este a doua achiziție din pauza competițională reușită de campioana României, după extrema Ana Escamilla (internațională din Spania).

Citește și: Transfer la Volei Alba Blaj: extrema Ana Escamilla (Spania), voleibalistă care a evoluat ultima dată în Turcia

Cele două voleibaliste vor face parte din efectivul formației din „Mica Romă” în anul 2026, având oportunitatea să debuteze pentru noua formație în Franța, în 8 ianuarie, în  partida cu Le Cannet, din Liga Campionilor. Cu siguranță, după aceste mutări vor urma și plecări din efectivul Blajului, care vor fi anunțate zilele viitoare.

CSM Volei Alba Blaj se întărește, pe poziția de coordonator, cu Marija Miljević (27 ani, 1.78 m)! Noua jucătoare va purta tricoul cu numărul 3 la Blaj și a evoluat în prima parte a sezonului la echipa greacă Aris Salonic.

Marija Miljević a participat, în acest an, cu naționala Serbiei, la turneul final al Campionatului Mondial și la Volleyball Nations League (Liga Mondială). Ea cunoaște deja campionatul României, după ce în sezonul 2024/2025 a evoluat pentru CSM Lugoj. A mai jucat în țara natală la OK FOK Novi Sad, ŽOK Klek și Jedinstvo Stara Pazova, cu ultima echipă reușind să câștige de două ori campionatul Serbiei, o Cupă și o Supercupă a Serbiei!

Îi spunem Marijei Miljević bun venit și îi urăm mult succes la Blaj!”, anunță clubul din Alba.

Informații, foto: CSM Volei Alba Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Jelena Delic și Evilania Martinez (Volei Alba Blaj), în echipa etapei a noua a Diviziei A1 la volei feminin | Campioana, 17 nominalizări în statistica FRV, cele mai multe Ariana Pîrv și Vittoria Piani

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 zile

în

26 decembrie 2025

De

Jelena Delic și Evilania Martinez (Volei Alba Blaj), în echipa etapei a noua a Diviziei A1 la volei feminin | Campioana are 17 nominalizări în statistica FRV, cele mai multe Ariana Pîrv și Vittoria Piani În această rundă, în care a câștigat în deplasare, 3-0 cu Rapid București, echipa din „Mica Romă” este reprezentată de […]

Citește mai mult

Sport

Atacantul Denis Golda (CSM Unirea Alba Iulia), golgheterul Ligii 3 la finele anului | Vârful „alb-negrilor”, 16 reușite, mai mult decât 10 echipe

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 zile

în

26 decembrie 2025

De

Atacantul Denis Golda (CSM Unirea Alba Iulia), golgheterul Ligii 3 la finele anului | Vârful „alb-negrilor”, 16 reușite, mai mult decât 10 echipe din eșalonul terț Atacantul Denis Golda, CSM Unirea Alba Iulia, este golgheterului Ligii 3 la finele anului 2025. Liderul Seriei 7 din eșalonul terț, formația „alb-negrilor”, cu cel mai prolific atac, dă […]

Citește mai mult

Sport

David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”. Sportivul român este pe aceeași listă cu Giannis Antetokounmpo sau Nikola Jokic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

25 decembrie 2025

De

David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”. Sportivul român este pe aceeași listă cu Giannis Antetokounmpo sau Nikola Jokic David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, potrivit RRA. Sportivul român este inclus pe o listă cu nume […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024

Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024 Resursele totale de cereale...
Actualitateacum 16 ore

27 decembrie | Prognoza meteo actualizată: Aproape toată țara, sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte

27 decembrie | Prognoza meteo actualizată: Aproape toată țara, sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de...

Știrea Zilei

politia accident politia accident
Ştirea zileiacum 2 ore

ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital

ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital...
Ştirea zileiacum 6 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul

Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și...
Curier Județeanacum o oră

ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanul unui ATV

ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanului...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!

Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ...
Politică Administrațieacum 18 ore

VIDEO | Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență

Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență Lucrările de reabilitare a centurii ocolitoare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan

Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea