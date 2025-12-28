Volei Alba Blaj, un nou transfer: coordonatoarea Marija Miljevic, internațională din Serbia, sezonul trecut la CSM Lugoj
Volei Alba Blaj a anunțat un nou transfer: coordonatoarea Marija Miljevic, internațională din Serbia, sezonul trecut la CSM Lugoj
Volei Alba Blaj a realizat un nou transfer, coordonatoarea Marija Miljevic, componentă a naționalei Serbiei, ultima dată în Grecia, iar sezonul trecut la CSM Lugoj. Este a doua achiziție din pauza competițională reușită de campioana României, după extrema Ana Escamilla (internațională din Spania).
Citește și: Transfer la Volei Alba Blaj: extrema Ana Escamilla (Spania), voleibalistă care a evoluat ultima dată în Turcia
Cele două voleibaliste vor face parte din efectivul formației din „Mica Romă” în anul 2026, având oportunitatea să debuteze pentru noua formație în Franța, în 8 ianuarie, în partida cu Le Cannet, din Liga Campionilor. Cu siguranță, după aceste mutări vor urma și plecări din efectivul Blajului, care vor fi anunțate zilele viitoare.
CSM Volei Alba Blaj se întărește, pe poziția de coordonator, cu Marija Miljević (27 ani, 1.78 m)! Noua jucătoare va purta tricoul cu numărul 3 la Blaj și a evoluat în prima parte a sezonului la echipa greacă Aris Salonic.
Marija Miljević a participat, în acest an, cu naționala Serbiei, la turneul final al Campionatului Mondial și la Volleyball Nations League (Liga Mondială). Ea cunoaște deja campionatul României, după ce în sezonul 2024/2025 a evoluat pentru CSM Lugoj. A mai jucat în țara natală la OK FOK Novi Sad, ŽOK Klek și Jedinstvo Stara Pazova, cu ultima echipă reușind să câștige de două ori campionatul Serbiei, o Cupă și o Supercupă a Serbiei!
„Îi spunem Marijei Miljević bun venit și îi urăm mult succes la Blaj!”, anunță clubul din Alba.
Informații, foto: CSM Volei Alba Blaj
