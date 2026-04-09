Sport

FOTO: Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona Brașov, în semifinale! Egalitate, totul se decide miercuri, 15 aprilie în „Alba Blaj” Arena!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona Brașov, în semifinalele Diviziei A1! Egalitate, totul se decide miercuri, 15 aprilie în „Alba Blaj” Arena, în meciul decisiv!

Campioana Volei Alba Blaj a pierdut 2-3, în deplasare, cu Corona Brașov, în  al doilea meci din semifinalele Diviziei A1 la volei feminin, iar calificarea în ultimul act se va decide miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00

Iarăși duel spectaculos între Ioana Baciu – 29 de puncte și Vittoria Piani – 27, la vizitatoare neevoluând Viktoria Trcol

Până la setul decisiv, se părea că istoria se repetă, comparativ cu primul meci, când Bajul a remontat de la 0-2 și a câștigat. La fel au stat lucrurile și în retur, când Blajul a revenit de la 0-2, a egalat, dar a cedat, 15-13!!!

Corona Brașov – Volei Alba Blaj 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 20-25)

În primul set, campioana a fost de nerecunoscut, Corona controlând autoritar disputa, 12-4 (7 puncte succesive) și 19-8 fiind diferențele categorice înregistrate. Degringolada a continuat și în al doilea parțial, cu brașovencele tot la timonă: 17-8 (cu o altă serie de 5 puncte la rând), iar pentru Blaj lucrurile erau în picaj maxim. Corona avea 2-0 la seturi fiind la un set de a învinge, a egala scorul la general și a relansa lupta pentru calificarea în finală! Vizitatoarele, aflate cu cuțitul la os, și-au ridicat nivelul și au reușit să se impună în al treilea set, prelungind suspansul, asta și pe fondul înlocuirilor, cu Grama și Martinez lângă fileu. Se repetă scenariul din precedentul duel direct, când echipa din „Mica Romă” a remontat spectaculos, a reușit să egaleze și să împingă disputa în tie-break. În decisiv, Blajul a avut 6-3 și 8-6, dar a urmat o cădere și s-a ajuns la 11-9 și 12-10, 13-11, pentru Corona, într-un final încins, vizitatoarele anulând o minge de meci, dar au pierdut, după 126 de minute de joc

Al treilea meci consecutiv de 5 seturi disputat de deținătoarea titlului.

Istoria nu s-a repetat, iar Corona relansează lupta pentru ultimul act, după o confruntare spectaculoasă.

Și în cealaltă semifinală este egalitate, după ce Dinamo a învins CSO Voluntari, în minimum de seturi, toate 25-22.

Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din cinci întâlniri, astfel: 18, 19, 25, 26 aprilie și 3 mai (dacă se va ajunge la meciul decisiv).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

