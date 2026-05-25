29 mai 2026 | Concurs de istorie organizat la Sebeș în memoria profesorului și istoricului Nicolae Bocșan: 11 lucrări ale elevilor din Alba, prezentate public

Concurs de istorie organizat la Sebeș în memoria profesorului și istoricului Nicolae Bocșan: 11 lucrări ale elevilor din Alba, prezentate public

Vineri, 29 mai 2026, Sebeșul găzduiește cea de-a doua etapă a Concursului Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan” (ediția I, 2026), competiție organizată în amintirea marelui profesor și istoric Nicolae Bocșan (1947-2016).

Nicolae Bocșan a fost istoric și profesor universitar în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prodecan și decan al Facultății de Istorie și Filosofie, prorector și rector al universității menționate, două instituții pe care le-a slujit, le-a iubit și le-a redat prestigiul care li se cuvenea.

Ca istoric, Nicolae Bocșan a creat o operă impresionantă însumând peste 400 de titluri de volume, studii și articole dedicate iluminismului românesc, Revoluției Pașoptiste din Transilvania și Banat, istoriei bisericilor românești transilvănene și bănățene în secolul al XIX-lea, militantismului politico-național al românilor transilvăneni și bănățeni, memorialisticii bănățene a Primului Război Mondial și Marii Uniri etc. Pe direcțiile de cercetare deschise de istoricul Nicolae Bocșan lucrează astăzi atât reprezentanții școlii istoriografice de la Cluj-Napoca, cât și istorici din diferite centre ale României, foști studenți, masteranzi sau doctoranzi ai acestuia.

Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan” a fost organizat în două etape, pentru prima etapă, intermediară, în concurs fiind înscriși 27 participanți, din 8 județe ale României (Alba, Cluj, Hunedoara, Arad, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Iași și Gorj).

În urma jurizării lucrărilor primite pentru etapa intermediară, pentru cea de-a doua etapă a concursului au fost selectate 11 lucrări, care urmează să fie prezentate public vineri, 29 mai 2026, în cadrul unui eveniment găzduit de cabinetul de istorie al Liceului German Sebeș, după cum urmează:

NURIA MAGDALENA POP, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, Familia regală britanică de la pasiune, la realitatea istorică (prof. coordonator: Andrei Păvălean);

TEODORA COSTIN, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Aspecte privind impactul Dictatului de la Viena asupra bisericii românești din Maramureș (prof. coordonator: Dragoș Bogdan);

DARIS MIHAI MĂNESCU, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Litovoi-perspective de cercetare și interpretare (prof. coordonator: Claudiu Mărăcine);

ANA ANDREEA FILIMON, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș/Centrul Județean de Excelență Alba, O călătorie prin fascinanta lume a artei plastice baroce. Studiu de caz: Caravaggio, Michelangelo Merisi (1573-1610) (prof. coordonator: Mihai-Octavian Groza);

TUDOR-ȘTEFAN BURA, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, Evenimentele din decembrie 1989: revoltă socială sau lovitură de stat? (prof. coordonator: Serinela Pintilie);

CRISTIAN EDUARD OANCEA, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba-Iulia, Operațiunea Rheinubung (prof. coordonator: Dan Nicolae Anca);

SARAH-SALOMEEA SERAFINCEAN, Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad, John Fitzgerald Kennedy: între ideal și realitate (prof. coordonator: Kristian Gantner);

FILIP RĂCĂȘAN, Centrul Județean de Excelență Hunedoara, Câmpuri-Surduc în memoria colectivă. Oameni, locuri, fapte (prof. coordonator: Camelia Elena Vulea);

TIMEEA IOANA OLARIU, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Prăbușirea familiei Romanov și impactul ei asupra Europei (prof. coordonator: Nicolae Dumbrăvescu);

TEODORA CĂTĂLINA POP, Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca, Efectele instaurării regimului comunist asupra activității școlare în învățământul liceal. Studiu de caz: Liceul Teoretic de Băieți Român Unit „Inochentie Micu Clain” (prof. coordonatori: Rodica Ianoș Toadere, Cătălin Rusu);

DENIS SĂRĂȚEAN, Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, Conferința de la Yalta-simbolul bipolarității postbelice (prof. coordonator: Iuliana Buta).

Comisia de jurizare a lucrărilor, numită prin decizia număr 13/1.05.2026 a Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș, este formată din: Prof. Univ. Dr. Ovidiu Augustin Ghitta-Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca (președinte), CS II Dr. Lavinia Costea-Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca (membru), CS II Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan-Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca (membru), Prof. Elena Damian-Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș (secretar).

Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan” a fost inițiat de Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și este organizat în parteneriat cu: Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca, Asociația GISAS Sebeș, Centrul Județean de Excelență Alba și Liceul German Sebeș.

