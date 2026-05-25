29 mai 2026 | Concurs de istorie organizat la Sebeș în memoria profesorului și istoricului Nicolae Bocșan: 11 lucrări ale elevilor din Alba, prezentate public
Concurs de istorie organizat la Sebeș în memoria profesorului și istoricului Nicolae Bocșan: 11 lucrări ale elevilor din Alba, prezentate public
Vineri, 29 mai 2026, Sebeșul găzduiește cea de-a doua etapă a Concursului Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan” (ediția I, 2026), competiție organizată în amintirea marelui profesor și istoric Nicolae Bocșan (1947-2016).
Nicolae Bocșan a fost istoric și profesor universitar în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prodecan și decan al Facultății de Istorie și Filosofie, prorector și rector al universității menționate, două instituții pe care le-a slujit, le-a iubit și le-a redat prestigiul care li se cuvenea.
Ca istoric, Nicolae Bocșan a creat o operă impresionantă însumând peste 400 de titluri de volume, studii și articole dedicate iluminismului românesc, Revoluției Pașoptiste din Transilvania și Banat, istoriei bisericilor românești transilvănene și bănățene în secolul al XIX-lea, militantismului politico-național al românilor transilvăneni și bănățeni, memorialisticii bănățene a Primului Război Mondial și Marii Uniri etc. Pe direcțiile de cercetare deschise de istoricul Nicolae Bocșan lucrează astăzi atât reprezentanții școlii istoriografice de la Cluj-Napoca, cât și istorici din diferite centre ale României, foști studenți, masteranzi sau doctoranzi ai acestuia.
Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan” a fost organizat în două etape, pentru prima etapă, intermediară, în concurs fiind înscriși 27 participanți, din 8 județe ale României (Alba, Cluj, Hunedoara, Arad, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Iași și Gorj).
În urma jurizării lucrărilor primite pentru etapa intermediară, pentru cea de-a doua etapă a concursului au fost selectate 11 lucrări, care urmează să fie prezentate public vineri, 29 mai 2026, în cadrul unui eveniment găzduit de cabinetul de istorie al Liceului German Sebeș, după cum urmează:
NURIA MAGDALENA POP, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, Familia regală britanică de la pasiune, la realitatea istorică (prof. coordonator: Andrei Păvălean);
TEODORA COSTIN, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Aspecte privind impactul Dictatului de la Viena asupra bisericii românești din Maramureș (prof. coordonator: Dragoș Bogdan);
DARIS MIHAI MĂNESCU, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Litovoi-perspective de cercetare și interpretare (prof. coordonator: Claudiu Mărăcine);
ANA ANDREEA FILIMON, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș/Centrul Județean de Excelență Alba, O călătorie prin fascinanta lume a artei plastice baroce. Studiu de caz: Caravaggio, Michelangelo Merisi (1573-1610) (prof. coordonator: Mihai-Octavian Groza);
TUDOR-ȘTEFAN BURA, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, Evenimentele din decembrie 1989: revoltă socială sau lovitură de stat? (prof. coordonator: Serinela Pintilie);
CRISTIAN EDUARD OANCEA, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba-Iulia, Operațiunea Rheinubung (prof. coordonator: Dan Nicolae Anca);
SARAH-SALOMEEA SERAFINCEAN, Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad, John Fitzgerald Kennedy: între ideal și realitate (prof. coordonator: Kristian Gantner);
FILIP RĂCĂȘAN, Centrul Județean de Excelență Hunedoara, Câmpuri-Surduc în memoria colectivă. Oameni, locuri, fapte (prof. coordonator: Camelia Elena Vulea);
TIMEEA IOANA OLARIU, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Prăbușirea familiei Romanov și impactul ei asupra Europei (prof. coordonator: Nicolae Dumbrăvescu);
TEODORA CĂTĂLINA POP, Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca, Efectele instaurării regimului comunist asupra activității școlare în învățământul liceal. Studiu de caz: Liceul Teoretic de Băieți Român Unit „Inochentie Micu Clain” (prof. coordonatori: Rodica Ianoș Toadere, Cătălin Rusu);
DENIS SĂRĂȚEAN, Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, Conferința de la Yalta-simbolul bipolarității postbelice (prof. coordonator: Iuliana Buta).
Comisia de jurizare a lucrărilor, numită prin decizia număr 13/1.05.2026 a Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș, este formată din: Prof. Univ. Dr. Ovidiu Augustin Ghitta-Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca (președinte), CS II Dr. Lavinia Costea-Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca (membru), CS II Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan-Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca (membru), Prof. Elena Damian-Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș (secretar).
Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan” a fost inițiat de Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și este organizat în parteneriat cu: Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca, Asociația GISAS Sebeș, Centrul Județean de Excelență Alba și Liceul German Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Roșia de Secaș: Începe publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 61 și 65
Roșia de Secaș: Începe publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 61 și 65 Primăria comunei Roșia de Secaș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 61 și 65, începând cu data de 3 iunie 2026. Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA ROȘIA DE SECAȘ, județul ALBA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale […]
UPDATE FOTO | ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod
ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod Un accident rutier s-a produs în seara zilei de duminică, 24 mai 2026, pe drumul județean dintre Blaj și Jidvei. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DJ 107, între Blaj și Jidvei. Este […]
FOTO | Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi”
Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi” Medicul Mihai Nemeți a alergat, sâmbătă, 23 mai 2026, la „Jidvei Weinland Trails” 2026. A fost o experiență în premieră pentru renumitul medic. „Ieri am fost pacientul propriilor mele sfaturi. â10 km. Jidvei Weinland Trails. Prima oară. În fiecare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Cum se calculează pensia în România: Ce contează cel mai mult pentru un punctaj cât mai bun
Cum se calculează pensia în România: Ce contează cel mai mult pentru un punctaj cât mai bun În România, pensia...
25 mai 2026 | Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet
Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet Conform calendarului oficial pentru înscrierea copiilor la creșe...
Știrea Zilei
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O...
Curier Județean
Roșia de Secaș: Începe publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 61 și 65
Roșia de Secaș: Începe publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 61 și 65 Primăria comunei Roșia de Secaș anunță...
29 mai 2026 | Concurs de istorie organizat la Sebeș în memoria profesorului și istoricului Nicolae Bocșan: 11 lucrări ale elevilor din Alba, prezentate public
Concurs de istorie organizat la Sebeș în memoria profesorului și istoricului Nicolae Bocșan: 11 lucrări ale elevilor din Alba, prezentate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...