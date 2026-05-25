Comunicat de presă – 25 mai 2026: Anunț finalizare proiect „Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: 25.05.2026

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud anunță finalizarea activităților proiectului „Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliență, Pilonul II: Transformare Digitală, COMPONENTA: 7 – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, contract de finanțare nr. 1784/13.3/21.10.2024.

Obiectivul general al investiției a reprezentat transformarea Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud într-o instituție medicală modernă, eficientă și orientată către pacienți prin digitalizare de procese și instruirea personalului.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

OS1 – Modernizarea Infrastructurii IT prin achiziționarea de echipamente și soluții software performante pentru a asigura infrastructura digitală, securitatea și eficiența necesară pentru implementarea sistemelor de eHealth

OS2 – Optimizarea Fluxurilor de Lucru prin adoptarea unor soluții informatice integrate și perfecționarea celor existente, pentru gestionarea eficientă a datelor pacienților, programărilor, rezultatelor de investigații și a altor informații medicale relevante;

OS3 – Îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului prin integrarea tehnologiilor avansate de diagnostic și monitorizare a pacienților pentru o evaluare precisă și o monitorizare în timp real a stării lor de sănătate;

OS4 – Păstrarea și gestionarea în siguranță a documentelor medicale prin implementarea unui sistem de management al documentelor și a arhivei electronice.

Data de începere a proiectului a fost 04.11.2024, iar data finalizării proiectului este 31.05.2026

Valoarea totală a proiectului: 2.386.318,90 lei.

Valoare finanțare nerambursabilă: 2.386.318,90 lei.

Date de contact:

Aiud, Str.Ec Varga nr.6, Telefon:0258-861302, 0258-861165,

CUI:4331066, Email: [email protected]

