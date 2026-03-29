FOTO: Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-2, în prima semifinală din Divizia A1! Emoții majore pentru campioană, care a revenit de la 0-2!

Volei Alba Blaj a învins Corona Brașov 3-2, în prima semifinală din Divizia A1! Emoții majore pentru campioană, care a revenit de la 0-2!

Volei Alba Blaj a învins în „Alba Blaj” Arena, pe Corona Brașov, scor 3-2, un succes cu emoții pentru deținătoarea titlului, obligată să revină de la 0-2, după o prestație modestă în prima parte a meciului.

O partidă istovitoare care a durat 134 de minute și un duel de senzație la fileu între Piani și Baciu!

Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-2 (22-25, 22-25, 25-20, 25-18, 15-12), într-o dispută mai echilibrată decât se anticipa. Un duel incredibil la fileu între Vittoria Piani – 34 de puncte și Ioana Baciu – cu 36, ambele cu evoluții uluitoare!

Campioana României a avut o evoluție dezamăgitoare în primele două parțiale și s-a văzut condusă de un oponent care a dominat confruntarea. Corona Brașov s-a aflat mereu în față, surprinzând printr-o prestație care a bulversat echipa din „Mica Romă”.

Volei Alba Blaj s-a trezit, fiind cu cuțitul la os, riducându-și nivelul și reușind să egaleze situația, după alte două seturi în care disputa a avut alte coordonate. Totul s-a decis la tie-break, în setul decisiv unde Corona a avut 4-3, dar Blajul s-a desprins la 8-5 și 11-8

Următoarele întâlniri vor fi în 8 aprilie 2026, în deplasare, și, dacă va fi necesar, în 15 aprilie 2026, acasă.

În cealaltă semifinală se duelează CSO Voluntari și Dinamo, primul meci, luni, 30 martie

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

