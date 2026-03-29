FOTO: Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-2, în prima semifinală din Divizia A1! Emoții majore pentru campioană, care a revenit de la 0-2!

Volei Alba Blaj a învins Corona Brașov 3-2, în prima semifinală din Divizia A1! Emoții majore pentru campioană, care a revenit de la 0-2!
Volei Alba Blaj a învins în „Alba Blaj” Arena, pe Corona Brașov, scor 3-2, un succes cu emoții pentru deținătoarea titlului, obligată să revină de la 0-2, după o prestație modestă în prima parte a meciului.
O partidă istovitoare care a durat 134 de minute și un duel de senzație la fileu între Piani și Baciu!
Citește și: Blajul, gazdă pentru finalele Cupei României 2026 la volei masculin și feminin: „Rămâne casa voleiului românesc!”
Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-2 (22-25, 22-25, 25-20, 25-18, 15-12), într-o dispută mai echilibrată decât se anticipa. Un duel incredibil la fileu între Vittoria Piani – 34 de puncte și Ioana Baciu – cu 36, ambele cu evoluții uluitoare!
Campioana României a avut o evoluție dezamăgitoare în primele două parțiale și s-a văzut condusă de un oponent care a dominat confruntarea. Corona Brașov s-a aflat mereu în față, surprinzând printr-o prestație care a bulversat echipa din „Mica Romă”.
Volei Alba Blaj s-a trezit, fiind cu cuțitul la os, riducându-și nivelul și reușind să egaleze situația, după alte două seturi în care disputa a avut alte coordonate. Totul s-a decis la tie-break, în setul decisiv unde Corona a avut 4-3, dar Blajul s-a desprins la 8-5 și 11-8
Următoarele întâlniri vor fi în 8 aprilie 2026, în deplasare, și, dacă va fi necesar, în 15 aprilie 2026, acasă.
În cealaltă semifinală se duelează CSO Voluntari și Dinamo, primul meci, luni, 30 martie
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia, pe ultima poziție la turneul final 8 al Conference Cup | Iarăși eșec cu Galatasay Istanbul
CSM Unirea Alba Iulia, pe ultima poziție la turneul final 8 al Conference Cup | Un nou eșec cu Galatasaray Istanbul CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, s-a clasat pe ultima poziție, la Atena, în cadrul turneului 8 al Conference League. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, al treilea eșec în Conference Cup, […]
CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2 | Programul conjudețenelor, în asaltul pentru eșalonul secund
CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2 | Programul conjudețenelor, în asaltul pentru eșalonul secund CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir sunt cele două reprezentante ale Albei care vor lupta pentru promovarea în Liga 2 într-un play-off care se anunță incendiar. Citește și: Duel șoc pe „Cetate”: Alexandru […]
SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria!
SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria Galda de Jos! Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat în ierarhie după a zecea victorie consecutivă, asta după ce Industria Galda de Jos a remizat la Zlatna, gazdele furnizând surpriza startului de retur. Citește și: Semifinalele Cupei României: Viitorul Sântimbru – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
