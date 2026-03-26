Sport

Blajul, gazdă pentru finalele Cupei României 2026 la volei masculin și feminin: „Rămâne casa voleiului românesc!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

Târgul Grădinarului

În urma licitației desfășurate joi, 26 martie 2026 la sediul Federației Române de Volei, s-a stabilit oficial: finalele Cupei României – Loteria Română, atât la masculin, cât și la feminin, se vor disputa la Blaj, în „Alba Blaj” Arena, duminică, 5 aprilie 2026.

„Blajul rămâne casa voleiului românesc!”, a anunțat clubul Volei Alba Blaj.

„La fel ca anul trecut, spectacolul va începe la ora 16:00, cu finala masculină, între Corona Brașov și SCM Zalău, urmată, de la ora 19:00, de finala feminină, în care Volei Alba Blaj va întâlni Dinamo București.

Suntem convinși că atmosfera din Alba Blaj Arena va fi din nou senzațională, la fel ca anul trecut! Cu trei echipe din Transilvania și cu unul dintre cele mai iubite cluburi din România, se anunță o zi memorabilă pentru voleiul românesc.

 Biletele vor fi puse în vânzare marți, 30 martie 2026. Prețul unui bilet va fi de 25 de lei și va asigura accesul la ambele finale. Nu se vor comercializa bilete pentru un singur meci.

Vă așteptăm la Blaj, să trăim împreună emoția finalelor!”, a precizat clubul Volei Alba Blaj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Andrei Rațiu, titular în marele meci Turcia-România. Nicolae Stanciu, rezervă: Live text

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

26 martie 2026

De

Andrei Rațiu, titular în marele meci Turcia-România. Nicolae Stanciu, rezervă: Live text Marele meci Turcia – România, semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal, se dispută joi, 26 martie 2026, de la 19.00 (ora României). Doar unul dintre cei doi fotbaliști din Alba convocați de selecționerul Mircea Lucescu va fi titular. Este vorba […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă". Când va avea loc

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de ore

în

25 martie 2026

De

Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă" Volei Alba Blaj va întâlni Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin. Primul meci va avea loc duminică, 29 martie 2026, de la ora 18.00, în „Alba Blaj" Arena. Următoarele întâlniri vor fi în 8 […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

25 martie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup CSM Unirea Alba Iulia, participă în aceste zile, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin, a treia competiție continentală ca importanță. Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioana României și deținătoarea eventului național, […]

Citește mai mult