Blajul, gazdă pentru finalele Cupei României 2026 la volei masculin și feminin: „Rămâne casa voleiului românesc!”

În urma licitației desfășurate joi, 26 martie 2026 la sediul Federației Române de Volei, s-a stabilit oficial: finalele Cupei României – Loteria Română, atât la masculin, cât și la feminin, se vor disputa la Blaj, în „Alba Blaj” Arena, duminică, 5 aprilie 2026.

„Blajul rămâne casa voleiului românesc!”, a anunțat clubul Volei Alba Blaj.

„La fel ca anul trecut, spectacolul va începe la ora 16:00, cu finala masculină, între Corona Brașov și SCM Zalău, urmată, de la ora 19:00, de finala feminină, în care Volei Alba Blaj va întâlni Dinamo București.

Suntem convinși că atmosfera din Alba Blaj Arena va fi din nou senzațională, la fel ca anul trecut! Cu trei echipe din Transilvania și cu unul dintre cele mai iubite cluburi din România, se anunță o zi memorabilă pentru voleiul românesc.

Biletele vor fi puse în vânzare marți, 30 martie 2026. Prețul unui bilet va fi de 25 de lei și va asigura accesul la ambele finale. Nu se vor comercializa bilete pentru un singur meci.

Vă așteptăm la Blaj, să trăim împreună emoția finalelor!”, a precizat clubul Volei Alba Blaj.

