Sport

FOTO: Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin | Victorie importantă pentru campioană

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin | Victorie importantă pentru campioană, în „Alba Blaj” Arena

Campioana României, Volei Alba Blaj a obținut o victorie importantă în derby-ul etapei a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-1 (25-17, 20-25, 25-23, 25-12), cu Vittoria Piani în prim-plan (25 de puncte)

Citește și: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile de finală ale Cupei CEV! Manșa tur, în 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena

Un meci dificil pentru deținătoarea titlului care a avut de tras până a se desprinde de ocupanta poziției a patra. Corona Brașov a reușit să egaleze situația la seturi și a pus probleme și în al treilea parțial, când a fost egalitate într-un final încins, 23-23, după 23-21

Chiar dacă a resimțit oboseala jocului din Liga Campionilor, Volei Alba Blaj a reușit să-și revină și să controleze autoritar ultimul parțial

Volei Alba Blaj este pe prima poziție, cu 36 de puncte în 14 etape.

Următoarea săptămână prevede două jocuri externe, Mai întâi, miercuri, 11 februarie, manșa tur a semifinalelor Cupei României, la ora 15.00, cu CSO Voluntari. Apoi este deplasarea de la Constanța, sâmbătă, 14 februarie, contând pentru Divizia A1

Partida a durat 94 de minute, în fața a aproximativ 700 de spectatori. Raportul blocajelor a fost 15-8 (cele mai multe, Viktoria Trcol, 8, un randament extraordinar), iar al așilor 2-2. Cea mai multe puncte le-a reușit Vittoria Piani – 25 (un bilanț remarcabil).

Volei Alba Blaj: Drussyla Costa – 17 puncte, Viktoria Trkol – 11, Vittoria Piani – 25, Ariana Pîrv – 9, Jelena Delic – 5, Charlotte Krenicky – 4, Diana Vereș (libero); au mai intrat Bianca Grama – 3; nu au jucat Marija Miljevic, Raisa Ioan, Evilania Martinez, Ana Escamilla, Mihaela Otcuparu, Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Într-un meci amical în Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – FC Toktogul (Kârgâzstan) 1-2 (1-1) | „Alb-negrii”, eșec la primul test din Turcia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

7 februarie 2026

De

Într-un meci amical în Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – FC Toktogul (Kârgâzstan) 1-2 (1-1) | „Alb-negrii”, eșec la primul test din Turcia, după ce au deschis scorul CSM Unirea Alba Iulia a pierdut jocul de verificare din Antalya, cu FC Toktogul (promovată recent în prima ligă din Kârgâzstan), scor 1-2 (1-1), asta după ce […]

Citește mai mult

Sport

Situație critică la echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano: ,,Nu avem nici apă caldă la dușuri”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

7 februarie 2026

De

Situație critică la echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano: ,,Nu avem nici apă caldă la dușuri” Internaționalul român, alături de colegii săi de la formația aflată pe locul 18 în La Liga, și-a exprimat nemulțumirea profundă față de condițiile oferite de clubul spaniol. Jucătorii și staff-ul tehnic ai formației Rayo Vallecano au semnalat, într-o declarație […]

Citește mai mult

Sport

Jiul Petroșani – CSU Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

7 februarie 2026

De

Jiul Petroșani – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală CS Universitar Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Jiul Petroșani, scor 1-2 (1-0), în confruntarea amicală disputată pe teren sintetic. Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 5-1 (0-0), în meci amical | Echipa din „Mica Romă” – victorie clară, cu duble […]

Citește mai mult