FOTO: Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin | Victorie importantă pentru campioană
Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin | Victorie importantă pentru campioană, în „Alba Blaj” Arena
Campioana României, Volei Alba Blaj a obținut o victorie importantă în derby-ul etapei a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-1 (25-17, 20-25, 25-23, 25-12), cu Vittoria Piani în prim-plan (25 de puncte)
Citește și: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile de finală ale Cupei CEV! Manșa tur, în 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena
Un meci dificil pentru deținătoarea titlului care a avut de tras până a se desprinde de ocupanta poziției a patra. Corona Brașov a reușit să egaleze situația la seturi și a pus probleme și în al treilea parțial, când a fost egalitate într-un final încins, 23-23, după 23-21
Chiar dacă a resimțit oboseala jocului din Liga Campionilor, Volei Alba Blaj a reușit să-și revină și să controleze autoritar ultimul parțial
Volei Alba Blaj este pe prima poziție, cu 36 de puncte în 14 etape.
Următoarea săptămână prevede două jocuri externe, Mai întâi, miercuri, 11 februarie, manșa tur a semifinalelor Cupei României, la ora 15.00, cu CSO Voluntari. Apoi este deplasarea de la Constanța, sâmbătă, 14 februarie, contând pentru Divizia A1
Partida a durat 94 de minute, în fața a aproximativ 700 de spectatori. Raportul blocajelor a fost 15-8 (cele mai multe, Viktoria Trcol, 8, un randament extraordinar), iar al așilor 2-2. Cea mai multe puncte le-a reușit Vittoria Piani – 25 (un bilanț remarcabil).
Volei Alba Blaj: Drussyla Costa – 17 puncte, Viktoria Trkol – 11, Vittoria Piani – 25, Ariana Pîrv – 9, Jelena Delic – 5, Charlotte Krenicky – 4, Diana Vereș (libero); au mai intrat Bianca Grama – 3; nu au jucat Marija Miljevic, Raisa Ioan, Evilania Martinez, Ana Escamilla, Mihaela Otcuparu, Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
