FOTO | Șofer ,,mort de beat” prins de polițiști la volan, pe Transalpina – DN 67C. A fost REȚINUT după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice

Șofer ,,mort de beat” prins de polițiști la volan, pe Transalpina – DN 67C. A fost REȚINUT după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice

Un șofer ,,mort de beat” a fost prins de polițiști la volan, pe Transalpina – DN 67C și a fost reținut după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 mai 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În noaptea de 8/9 mai 2026, în jurul orei 02.25, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe DN 67C, un autoturism care era condus de bărbatul, în vârstă de 45 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,03 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei, însă a refuzat prelevarea de mostre biologice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

