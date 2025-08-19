FOTO: Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul 2025/2026 | Turnee de verificare la Budapesta și în „Mica Romă”
Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul 2025/2026. Vor fi turnee de verificare la Budapesta și în „Mica Romă”
Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul competițional 2025/2026. Echipa din „Mica Romă” are un lot modificat substanțial, în efectiv regăsindu-se 3 jucătoare care au activat și în stagiunea anterioară (Costa, Ioan și Vereș).
Citește și: FOTO: Campioana Volei Alba Blaj mizează pe universalii Vittoria Piani (Italia) și Mihaela Otcuparu în stagiunea 2025/2026
La primul antrenament sub comada spaniolului Guillermo Naranjo Hernández, au fost prezente 12 jucătoare, singurele absențe fiind cele ale celor două voleibalist prezente la Campionatul Mondial din Thailanda (22 august-7 septembrie): Charlotte Krenicky (Belgia) și Evilania Martinez (Cuba).
Primul meci de verificare va avea loc în „Alba Blaj” Arena, în jurul datei de 13 septembrie, cu nou-promovata CSU Medicina Târgu Mureș.
În perioada 26-28 septembrie, Volei Alba Blaj va participa, la Budapesta, la turneul de pregătire organizat de campioana Ungariei, Vasas Óbuda Budapesta, la care vor mai fi prezente formațiile Dresdner SC 1898 (Germania) și AO Thiras (Grecia).
De asemenea, Volei Alba Blaj va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj Arena”, un turneu de pregătire unde vor fi prezente CSM București și Corona Brașov.
Sezonul oficial va începe în data de 11 octombrie, cu Supercupa României. Volei Alba Blaj (a realizat eventul în campionatul precedent) va întâlni CSO Voluntari (vicecampioana și finalista Cupei României), meciul disputându-se în cuplaj cu Dinamo – Corona Brașov (la masculin).
În sezonul viitor, Volei Alba Blaj va miza în continuare pe stafful tehnic condus de selecționerul naționalei României, Guillermo Naranjo Hernández, respectiv Marco Chiodini (Italia) – antrenor secund, Matteo Angiolini (Italia) – preparator fizic, Petre Ban – fizioterapeut, Ognjen Marković (Serbia) – statistician (din motive personale, secundul Constantin Alexe nu va mai continua).
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României | „Alb-negrii”, adversar din Superligă
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va întâlni prim-divizionara FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României Formația lui Alexandru Pelici este una dintre cele 8 echipe care se vor duela cu adversari de pe prima scenă în play-off-ul Cupei României, meciuri programate săptămâna viitoare. „Se putea și mai bine și spun asta întrucât întâlnim un adversar […]
La Campionatul Interjudețean Under 13 vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu
La Campionatul Interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu La campionatul interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, competiție organizată în premieră de AJF Hunedoara, AJF Alba și AJF Sibiu, sunt prezente 10 echipe. Citește și: În premieră, Campionat interjudețean Under 19, cu 6 echipe din Alba și două […]
Campionatul Under 17-Under 16, cu 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba
Campionatul Under 17-Under 16 are 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba Asociația Județeană de Fotbal Alba va organiza Campionatul Juniorilor Under 17-Under 16, startul fiind prevăzut în 10 septembrie. Citește și: CSȘ Blaj, eliminare la penalty-uri, la Under 17, în etapa regională, după confruntarea cu CSȘ Brașovia Brașov În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
20 august 2025 | Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces
Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces Noi...
Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru a cere acceptul autorității locale
Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru...
Știrea Zilei
Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței
Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate de avertizarea meteo imediată
COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba sunt, marți, 19 august 2025, sub...
FOTO | Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea: Misiunea lor de a proteja mediul va continua acasă
Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea...
Politică Administrație
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!
Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...