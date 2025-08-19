FOTO: Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul 2025/2026 | Turnee de verificare la Budapesta și în „Mica Romă”

Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul 2025/2026. Vor fi turnee de verificare la Budapesta și în „Mica Romă”

Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul competițional 2025/2026. Echipa din „Mica Romă” are un lot modificat substanțial, în efectiv regăsindu-se 3 jucătoare care au activat și în stagiunea anterioară (Costa, Ioan și Vereș).

La primul antrenament sub comada spaniolului Guillermo Naranjo Hernández, au fost prezente 12 jucătoare, singurele absențe fiind cele ale celor două voleibalist prezente la Campionatul Mondial din Thailanda (22 august-7 septembrie): Charlotte Krenicky (Belgia) și Evilania Martinez (Cuba).

Primul meci de verificare va avea loc în „Alba Blaj” Arena, în jurul datei de 13 septembrie, cu nou-promovata CSU Medicina Târgu Mureș.

În perioada 26-28 septembrie, Volei Alba Blaj va participa, la Budapesta, la turneul de pregătire organizat de campioana Ungariei, Vasas Óbuda Budapesta, la care vor mai fi prezente formațiile Dresdner SC 1898 (Germania) și AO Thiras (Grecia).

De asemenea, Volei Alba Blaj va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj Arena”, un turneu de pregătire unde vor fi prezente CSM București și Corona Brașov.

Sezonul oficial va începe în data de 11 octombrie, cu Supercupa României. Volei Alba Blaj (a realizat eventul în campionatul precedent) va întâlni CSO Voluntari (vicecampioana și finalista Cupei României), meciul disputându-se în cuplaj cu Dinamo – Corona Brașov (la masculin).

În sezonul viitor, Volei Alba Blaj va miza în continuare pe stafful tehnic condus de selecționerul naționalei României, Guillermo Naranjo Hernández, respectiv Marco Chiodini (Italia) – antrenor secund, Matteo Angiolini (Italia) – preparator fizic, Petre Ban – fizioterapeut, Ognjen Marković (Serbia) – statistician (din motive personale, secundul Constantin Alexe nu va mai continua).

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

