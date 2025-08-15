FOTO: Campioana Volei Alba Blaj mizează pe universalii Vittoria Piani (Italia) și Mihaela Otcuparu în stagiunea 2025/2026

Campioana Volei Alba Blaj mizează pe universalii Vittoria Piani (Italia) și Mihaela Otcuparu în stagiunea 2025/2026, echipa din „Mica Romă” anunțând astfel întregul lot

Campioana Volei Alba Blaj mizează în ediția 2025/2026 pe universalii Vittoria Piani (Italia, poate cea mai importantă achiziție) și Mihaela Otcuparu (tânăra jucătoare din România), astfel încheindu-se prezentarea lotului echipei din „Mica Romă”. Reluarea pregătirilor este prevăzută luni, 18 august

O câștigătoare de Liga Campionilor, Vittoria Piani (Italia), și o speranță a voleiului feminin românesc, Mihaela Otcuparu, sunt voleibalistele care vor activa pe postul de universal pentru „mândria Albei”. În continuare vă prezentăm cele două jucătoare:

*Vittoria Alice Piani (Italia, 27 ani, 1.88 m, va purta numărul 1 pe tricou) vine din cel mai puternic campionat al Europei, de la la formația Volley Bergamo. În sezonul 2023/2024 a evoluat la cea mai puternică echipă din lume, Prosecco Doc Imoco Conegliano, alături de care a câștigat Liga Campionilor, campionatul, Cupa și Supercupa Italiei. Are în palmares și Cupa CEV, adjudecată în sezonul 2018/2019 cu Unet E-Work Busto Arsizio (după o finală cu… Volei Alba Blaj).

*Mihaela-Roxana Otcuparu (19 ani, 1.84 m, numprul 55) – o tânără speranță a voleiului românesc a făcut pasul, în acest an, la naționala României, alături de care a obținut medalia de bronz la European Golden League 2025. Mihaela Otcuparu a jucat în sezonul trecut la Dinamo București și anterior la CSM Constanța și CS Medgidia.

Volei Alba Blaj se va baza în sezonul viitor pe următorul lot: *universali: Vittoria Piani (Italia), Mihaela Otcuparu (România);

*coordonatoare: (Charlotte Krenicky (Belgia), Hyde Lyklema (Țările de Jos);

*extreme: căpitanul Drussyla Costa (Brazilia) și 3 jucătoare noi: Ariana Pîrv (România), Dariya Ivanova (Bulgaria) și Evilania Martinez (Cuba);

*centru: Raisa Ioan (cea mai veche echipieră, al patrulea campionat) și Bianca Grama (Dinamo București), alături de două „straniere”, Viktoria Trcol (Croația) și Jelena Delić (Serbia);

*libero: Diana Vereș (titulară în reprezentativa României, al doilea sezon la Blaj) și Eva Vizitiu (o speranță a voleiului autohton, FC Argeș).

