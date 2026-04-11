FOTO: Viitorul Sântimbru – ȘF Valea Frumoasei, finala surpriză a Cupei României, faza județeană! Industria Galda, eliminată, în semifinale, la Săsciori!

Viitorul Sântimbru – ȘF Valea Frumoasei, finala surpriză a Cupei României, faza județeană! Industria Galda, eliminată, în semifinale, la Săsciori, în Sâmbăta Patimilor!

Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șurianu Săsciori) este finala surpriză a Cupei României 2026, faza județeană, programată în 13/14 iunie de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Surpriză, întrucât revelația actualei ediții a competiției „KO”, Școala de Fotbal Valea Frumoasei a scos, în Sâmbăta Mare, din cursa spre trofeu pe Industria Galda de Jos, considerată favorită, vizitatorii suferind la Săsciori prima înfrângere din acest an și după 12 întâlniri (10 în campionat și două în Cupa României). Jocurile din semifinale au fost precedate de momente de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, legendarul antrenor plecat la eternitate.

Școala de Fotbal Valea Frumoasei a mai făcut o victimă de lux într-o săptămână, după ce în recenta etapă a Superligii Alba a învins, tot la Săsciori, liderul Viitorul Sântimbru.

Rezultate: *Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română 5-0 (2-0), la Galtiu. Victorie netă a primei clasate, vizitatorii rămânând în inferioritate în minutul 75 (R. Trif, eliminat)

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos 2-1 (1-0). Duelul formațiilor care până la acest meci au avut defensive imaculate în Cupa României.

Foto: Dan Comșa (Galtiu), Tudor Pintilie (Săsciori)

