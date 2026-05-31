31 mai – 1 iunie 2026 | Cel mai animat weekend din istorie, la Alba Mall și Inspire Cinema: Ateliere creative, înghețată, tobogane gonflabile, experiențe VR și tombolă de Ziua Copilului

Cel mai animat weekend din istorie, la Alba Mall și Inspire Cinema: Ateliere creative, înghețată, tobogane gonflabile, experiențe VR și tombolă de Ziua Copilului

Alba Mall și Inspire Cinema invită copiii din Alba Iulia la cel mai animat weekend din istorie. Duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, cei mici sunt așteptați la o serie de activități dedicate Zilei Copilului: ateliere de desen cu personajele lor preferate din filmele de animație, tobogane gonflabile și experiențe VR la ArenaPlay – toate gratuite.

Pe 1 iunie, între orele 11:00 și 14:00, la Inspire Cinema au loc și ateliere creative dedicate celor mici.

Între orele 15:00 și 19:00, în ambele zile, fiecare copil care colorează conturul unui personaj primește o figurină super-toy cu super-eroii pe care i-a colorat (din seriile Rapunzel, Inside Out, Ratatouille, Toy Story și Mario Galaxy), plus o invitație valabilă 30 de zile la filmele de animație proiectate de Inspire Cinema.

În plus, pe 1 iunie, după-amiaza, copiii prezenți la Alba Mall vor primi și înghețată delicioasă de la Antik Gelato – un răsfăț pe măsura zilei lor.

În weekend, pe marele ecran rulează Ratatouille, Inside Out, Rapunzel, Coco și Mario Galaxy, cu un preț special de acces de 15 lei.

Pe 2 iunie are loc tragerea la sorți a tombolei Inspire Cinema, cu premii surpriză: brelocuri Goat și Zootropolis, sticky notes Avatar, insigne Hail Mary, șapcă Goat și 10 vouchere de popcorn mic.

Detalii utile:

• Atelierele creative au loc pe 1 iunie, între 11:00 și 14:00, la Inspire Cinema.

• Activitățile de desen, figurinele și invitațiile se desfășoară pe 31 mai și 1 iunie, între 15:00 și 19:00.

• Invitațiile primite nu pot fi rambursate în bani și sunt valabile 30 de zile pentru revendicarea biletului.

• Programul complet și informațiile actualizate sunt disponibile pe pagina de Facebook Inspire Cinema.

În weekend, copilărim pe modul turbo, la Alba Mall – mallul albaiulienilor.

