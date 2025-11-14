Rămâi conectat

FOTO-VIDEO | Târgul de Crăciun de la Sibiu 2025 | S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul de Crăciun din Sibiu și-a întâmpinat vizitatorii vineri, 14 noiembrie 2025, în Piața Mare a orașului, care s-a umplut rapid cu sibieni și turiști dornici să descopere atmosfera ediției de anul acesta. Aprinderea festivă a luminițelor de Crăciun a avut loc la ora 19:00, marcând oficial debutul sezonului sărbătorilor de iarnă în centrul istoric al municipiului.

Una dintre noutățile ediției 2025 este concentrarea tuturor căsuțelor în Piața Mare. Piața Mică găzduiește acum MINA – Immersive Museum, iar fluxul vizitatorilor este direcționat către zona centrală a târgului. Tot în Piața Mare a fost mutat și Christmas Chalet, unde sibienii și turiștii se pot încălzi cu un vin fiert sau pot savura preparate tradiționale.

Organizatorii au adus și decoruri noi, inclusiv o cupolă care atrage atenția vizitatorilor, deși locurile special amenajate pentru fotografii sunt mai puține decât anul trecut. Roata panoramică, ca și în anii precedenți, oferă o priveliște spectaculoasă asupra târgului.

Deschiderea oficială a fost marcată de recitalurile artiștilor Ducu Bertzi, Radu Nechifor și DreamCatchers Band, care au oferit publicului o seară de neuitat.

Târgul va putea fi vizitat pe toată perioada sezonului festiv, oferind localnicilor și turiștilor o experiență tradițională de Crăciun, cu decorațiuni luminoase, standuri cu produse artizanale și spectacole muzicale.

În alte orașe mari din România, pregătirile pentru târgurile de Crăciun sunt, de asemenea, în plină desfășurare, cu deschideri programate între 14 și 30 noiembrie, iar Alba Iulia își va deschide târgul pe 21 noiembrie 2025.

