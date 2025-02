FOTO-VIDEO | Premierul Marcel Ciolacu, viral pe TikTok după ce și-a ajutat pisica să coboare din copac: „Pisicile urcă foarte ușor în copaci, dar nu mai știu să coboare”

Premierul Marcel Ciolacu, viral pe TikTok după ce și-a ajutat pisica să coboare din copac: „Pisicile urcă foarte ușor în copaci, dar nu mai știu să coboare”

Premierul Marcel Ciolacu a postat, sâmbătă, 15 februarie 2025, un video pe TikTok în care arată cum a fost nevoit să se urce prin copacii din curte, pentru că pisica sa nu se mai descurca să coboare.

„Astăzi, de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor în copaci, dar nu mai știu să coboare, așa că am escaladat și am recuperat pisica”, a scris Marcel Ciolacu pe TikTok.

Premierul a devenit astfel erou în timpul liber.

„Cine ar fi crezut că premierul Marcel Ciolacu, omul care gestionează problemele țării, se va trezi într-o dimineață cu o misiune de maximă importanță… felină?

Și totuși, sâmbătă dimineața, liderul Guvernului a trecut printr-un test inedit al curajului și al agilității: salvarea propriei pisici dintr-un copac”, se scrie într-un comentariu din mediul online.

