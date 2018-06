FOTO, VIDEO: PLAY CENTER APULUM, un nou spațiu de joacă la Alba Iulia. Zeci de copii prezenți la inaugurarea din 1 iunie

Copiii din Alba Iulia au un spațiu de joacă nou-nouţ. PLAY CENTER APULUM s-a deschis vineri, 1 iunie, iar mulți dintre „piticii” din oraș s-au bucurat deja de toboganele și jocurile instalate special pentru ei.

Un nou loc de joacă pentru copii s-a inaugurat vineri, de Ziua Internațională a copilului, în Alba Iulia. Este vorba despre PLAY CENTER APULUM, un spațiu în care cei mici se pot distra de minune și în care pot fi organizate petreceri.

Spațiul funcționează pe Calea Moților, în cartierul Micești și dispune de o suprafață de 200 mp de distracție împărțit pe 2 nivele și curte.

Spațiul dispune de tobogane gonflabile, Airhockey, piscină cu bile, mese de fotbal, biliard, ping-pong, dar și jocuri pe calculator sau televizor, karaoke, iar pentru adulţi au fost amenajate mai multe scaune și bănci pentru a putea supraveghea copiii. Accesul este gratuit la toate echipamentele.

PLAY CENTER APULUM vă așteaptă să savurați băuturi răcoritoare la prețuri competitive, dar și multe sortimente de înghețată, numai bune pentru a vă răcori în zilele călduroase de vară.

Totul a fost amenajat pentru a stârni admiraţia micuţilor, prin colorit şi multiplele posibilităţi de joc, astfel încât aceştia să-şi poată consuma energia în mod constructiv.

La PLAY CENTER APULUM copii se pot distra cu sau fără părinți. La cerere se oferă supraveghere, doar clienților înregistrați, iar adulții pot petrece împreună cu cei mici fără să le aibă grija. Personalul PLAY CENTER APULUM vă stă la dispoziție pentru a vă simți ca acasă. Aniversările și petrecerile organizate aici permit distracția copiilor dar și a părinților.

Toate pachetele de petrecere conțin:

Invitații personalizate Play Center Apulum

Acces liber la toate echipamentele

Asistență în supravegherea copiilor

Farfurii, pahare, servețele, lingurițe tort

Baloane de săpun în momente importante

Programul locației este următorul:

Luni-Joi: 12:00-20:00.

Vineri: 12:00-22:00

Sâmbătă: 10:00-22:00

Duminică: 10:00-20:00

Orarul pentru petreceri este următorul:

De luni până joi: 17:00-20:00

Vineri: 17:00-20:00/ Petreceri serale

Sâmbătă și Duminică: 10:00-13:00/ 14:00-17:00/ 18:00-21:00/ Petreceri serale

În ziua inaugurării cei care au făcut rezervări au beneficiat și de o reducere de 20%.

Cum a luat naștere ideea care sta la baza PLAY CENTER APULUM, am aflat chiar de la gazde: „Căutam un spațiu să închiriem unde să ne distrăm, să petrecem cum am vrea de ziua copilului nostru. Atunci am văzut că este mare nevoie de așa ceva. Și atunci am zis să profităm de ocazie și să creăm un spațiu unde să se joace copilul nostru împreună cu alți copii. În ziua de astăzi nu ai unde să mergi împreună cu copilul să te joci. Aici poți face acest lucru: părinții se pot juca împreună cu copiii lor.

Hai și petrece clipe de neuitat împreună cu noi. Oferă copilului tău un cadou mare de ziua lui. Vă așteptăm cu mic, cu mare într-un spațiu special amenajat unde poți petrece clipe frumoase”, este mesajul gazdelor pentru cei care vor să le treacă pragul.

