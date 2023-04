FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII masive în Alba și alte 34 de județe într-un dosar de contrabandă cu arme neletale din Spania...

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 aprilie 2023: 568 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0258805112

ALBA IULIA MATIAS AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA AJUTOR BUCATAR 2 0744605753

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 [email protected]

ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0742046001

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA BUCATAR 5 0744605753

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 5 0744605753

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0752306706

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL CONTABIL 2 0752306706

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 2 0740939708

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL FIERAR BETONIST 3 0745645001

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0732790001

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL INGINER/SUBINGINER SILVIC 1 0753537947

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 0745645001

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 5 0744605753

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 2 0747054712

ALBA IULIA ELIT SRL LACATUS MECANIC 1 0729399359

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744605753

ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 m.pastean[email protected]

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0732790001

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 0745645001

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0258805112

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 12 0758316748

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 5 0744605753

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL PAVATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL GIMNAZIAL 1 0744393297

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. REGISTRATOR MEDICAL 1 [email protected]

ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0761116410

ALBA IULIA MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA RESTAURATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII SUPERIOARE) 1 0258813300

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1 0258811412

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0732790001

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0732790001

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 9 [email protected]

CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 [email protected]

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL AMBALATOR MANUAL 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0744693292

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU MATIAS FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD S.C NELLISRL N BRUTAR 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 50 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552

AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0745858560

AIUD ROYAL FINISAJE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 17 0771294102

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ PARADISUL TRANSILVANIEI RESORT SRL CAMERISTA HOTEL 1 [email protected]

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

BLAJ PROMOTION SRL FILIALA BLAJ LUCRATOR COMERCIAL 1 0744376318

BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STIVUITORIST 1 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

CRĂCIUNELU DE JOS S.C. Brico Holz ServiceS.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0728043100

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

ABRUD S.C.VIDAC GRUP SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0744420521

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 0757690309

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. INSTALATOR APA, CANAL 1 0757690309

ABRUD MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0744604900

ABRUD DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0742046001

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZUGRAV 2 0757690309

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0748115730

BAIA DE ARIEŞ PREFABRICATE BAIA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0749938118

BISTRA CORYS LUX MODA SRL CONTABIL 1 0754611718

BISTRA CORYS LUX MODA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0754611718

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL ADMINISTRATOR 1 0735417292

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI S.C. STEAUA APUSENILOR S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0740564483

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI S.C. STEAUA APUSENILOR S.R.L. BUCATAR 1 0740564483

CÂMPENI SC BALEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 6 0747767012

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CÂMPENI SC BALEA SRL PIZZAR 4 0747767012

CÂMPENI S.C. STEAUA APUSENILOR S.R.L. PIZZAR 1 [email protected]

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0767677599

GÂRDE S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. CARAUS 1 0749474230

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FIERAR BETONIST 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR PIETRAR 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZUGRAV 1 [email protected]

POIANA VADULUI S.C. ROVIN APIS S.R.L. MANIPULANT MARFURI 6 0764259451

SĂLCIUA VALI & RARES TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0766202812

SĂLCIUA DE JOS VALI & RARES TRANS SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766202812

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0768332545

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0768332545

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742246047

CUGIR PERLA NEAGRĂ EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744550372

CUGIR NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL SEF DE SALA RESTAURANT 1 0742246047

CUGIR SC NATUR PRODCARN SRL VÂNZATOR 2 0740247500

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

OCNA MUREŞ HANU GENERAL SERVICES SRL CASIER 4 0758395933

OCNA MUREŞ HANU GENERAL SERVICES SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0758395933

OCNA MUREŞ HANU GENERAL SERVICES SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0758395933

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

LANCRĂM ALGABETH COM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0727736155

LANCRĂM BRUDAR MARCEL VASILE ÎI MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0728943099

LANCRĂM BRUDAR MARCEL VASILE ÎI TRACTORIST 1 0728943099

PETREŞTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 40 0758014453

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 40 0758014453

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0744599912

SEBEŞ DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0756042468

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 6 0744693292

SEBEŞ AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0726066601

SEBEŞ ORIANA FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 0744218137

SEBEŞ SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0258735555

SEBEŞ AVB LEATHER SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0726066601

SEBEŞ AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258735555

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0756042468

SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR COVOARE ÎNNODATE 2 0773865892

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 1 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0258735555

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 5 [email protected]

ŞUGAG SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455