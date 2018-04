FOTO-VIDEO: Autostrada Sebeș Turda, Lotul 1. Podurile de la râurile Sebeș și Mureș și dealul de la Pârâul Iovului, principalele puncte în care se mobilizează constructorul la sfârșitul lunii aprilie

La sfârșitul lunii aprilie, antreprenorul principal de pe Lotul 1, Pizzarotti, are cea mai puternică mobiliz are în cele trei puncte la viitoarele poduri peste râurile Sebeș și Mureș și în viitorul nod rutier Alba Iulia-Nord, iar aici în mod special se escavează ”în forță” dealul de la Pârâul Iovului. Există însă lucrări, chiar dacă nu de anvergură așa mare, și pe celelalte porțiuni din lot.

La viitorul nod rutier Alba Iulia Nord încă nu a fost terminată cercetarea arheologică și s-a decopertat o parte din bretele, chiar dincolo de sensul giratoriu de la Lancrăm, până în apropierea râului Sebeș.

La jumătatea cartierului Lancrăm, pe Calea Vacii, se efectuau săpături la viitorul pasaj rutier.

La viitorul pod peste râul Sebeș, se lucra la terasamente în apropiere și s-a mutat cursul râului printre piloni. De asmenea, se fac pregătiri pentru a aduce macaralele care vor instala grinzile.

Pe Valea Orzii (Valea Neagră) se efectuau lucrări pe partea dreaptă, pe sensul de urcare spre Oarda, iar pe celălalt viaduct, care are trei deschideri, constructorul este încă în imposibilitate de a efectua lucrări.

La viitorul pod peste râul Mureș a fost defințată deja o parte din peninsula construită în partea dinspre Alba Iulia a apei, s-a dat drumul râului printre piloni și se avansează, aproape fiind terminată, cu o altă peninsulă dinspre Ciugud (Limba) pentru a fora ultimii doi piloni de la acest pod.

În viitorul nod rutier Alba Iulia Nord, pe lângă lucrările de forare, armare, colocare utilități (magistrală apă) cele mai multe utilaje și oameni sunt mobilizate pe Dealul Pârâul Iovului, care este escavat. Antreprenorul și-a luat măsuri pentru eventualele ploi și lucrează simultan și la viitoarele canale de gardă pentru a proteja lucrările.

Lotul 1 are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16 plus legătura cu autostrada A1, cea mai complexă lucrare. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL.

Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 de lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Toate lucrările efectuate pe Autostrada Sebeș – Turda sunt monitorizate de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, astfel încât să fie respectate termenele asumate pentru punerea acestora în circulaţie.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.