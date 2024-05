FOTO VIDEO | Albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean, dublă campioană națională la Culturism și Fitness. A reușit să își apere titlul la concursul organizat în Cluj-Napoca

Campionatul Național de Culturism si Fitness s-a organizat la Cluj-Napoca în perioada 15-19 mai, iar albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean a reușit să își apere cu succes titlul de campioană.

După ce a reușit performanța remarcabilă, sportiva albaiuliancă a scris un mesaj pe rețelele de socializare. În aceste explică că apărarea titlului de campiona naționl este chiar mai grea decât câștigarea primului titlu. Motivele invocate de ea sunt presiunea suplimentară, nu mai există factorul surpriză, nu mai ai avantajul anonimatului. Realizările ei din acest an au la bază disciplina bine pusă la punct de a învinge și disponibilitatea de a trece peste ceea ce pare imposibil. Perseverența, știința și convingerea și faptul că a înțeles ca nu există adversar mai mare decât propria persoană, au ajutat-o să obțină acest rezultat.

Mihaela Mih-Dehelean a fost antrenată și susținută de către antrenorul Călin Brehăiță.

Mesajul postat de sprotivă a fost următorul:

„Apărarea titlului de campion național este din multe puncte de vedere mai grea decât câștigarea primului titlu. Nivelul de presiune asupra ta este mai mare, nu mai reprezinți o surpriză, nu mai ai avantajul anonimului, toți vor să te învingă. Tot ce am realizat anul acesta are la bază convingerea că disciplina de fier e greu de învins, că disponibilitatea de a depăși ce pare de netrecut e doar jumătate din drum. Restul e perseverență, știință și convingerea că la nivelul acesta de performanță nu există adversar mai mare decât propria persoană. Am învins azi pentru că am gestionat cu succes limitările fizice, îndoiala celor care spun că nu se poate dar și dragostea necondiționată a familiei mele Bucuria de azi, o împart cu antrenorul meu Călin Brehăiță și cu toți cei care merg pe același drum cu mine, tăcând, sperând, luptând cu greutatea fiecărei zile de antrenament. Titlul de azi are forma unei cupe de campion, dar și trăirea unei rugăciuni care schimbă discret destine și vieți deopotrivă și despre care o să povestim cu altă ocazie. Am reușit într-un mod care arată tuturor că se poate dacă ești dispus să plătești prețul de a fi cel mai bun. Mulțumesc tuturor! Ne vedem în sala de sport”, este mesajul campioanei transmis pe rețelele de socializare.

