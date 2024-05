Performanță remarcabilă pentru Petru Roncea la Campionatul Național de Culturism si Fitness. Tânărul din Sebeș este dublu vice-campion

Campionatul National de Culturism si Fitness s-a organizat la Cluj-Napoca în perioada 15-19 mai. Petru Roncea, un tânăr originar din Sebeș, a reușit să obțină locul doi la proba de culturism clasic și clasic physique.

Concursul a avut loc la Sala Polivalentă iar tânărul din Sebeș a concurat în două proble: culturism clasic și clasic physique. A reușit o performanță extraordinară clasându-se pe locul doi la prima probă, din 14 concurenți, și tot locul doi, la cea de-a doua, din 16 concurenți.

„Deși am vrut să ajung pe locul întâi, sunt extrem de mulțumit de rezultatul avut, prin care mi s-a confirmat că tot ce am făcut in pregătirea care a durat 3 luni a fost in direcția bună, urmând sa continui acelasi drum până voi ajunge campion. Prin asta vreau să mulțumesc echipei mele care a fost formată din Lucian Nicolescu, Vlăduț Corciu, Galață Răzvan și restul persoanelor care m-au susținut!” a povestit Petru Roncea despre prestația sa de la concurs.

