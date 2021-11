FOTO, VIDEO| ACCIDENT GRAV la Luncile Prigoanei: O persoană s-a rănit la cap după ce ar fi căzut pe scări. A fost chemat elicopterul SMURD

OFICIAL| Noua structură a anului școlar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial: Nu există o vacanță intersemestrială

După vacanță forțată din perioada 27 octombrie – 7 noiembrie, autoritățile schimbă și structura anului școlar 2021-2022. Noul ordin nr. 5.549 care stabilește structura anului școlar îl abrogă pe cel inițial și schimbă limitele semestrelor.

Între semestrul I și semestrul al II-lea va fi doar o pauză de un weekend în acest an, fiind prima dată în istoria structurii de semestre când nu există o vacanță intersemestrială.

Săptămâna „Școala Altfel” a fost eliminată.

Anul școlar 2021 – 2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022 inclusiv, cu următoarea structură:

Cursuri — luni, 13 septembrie 2021 — vineri, 22 octombrie 2021

Vacanță — sâmbătă, 23 octombrie — duminică, 7 noiembrie 2021

Cursuri — luni, 8 noiembrie 2021 — joi, 23 decembrie 2021

Vacanță de iarnă — vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar

Cursuri — luni, 3 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar.

Semestrul al II-lea

Din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:

Cursuri — luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022

Vacanță de primăvară — vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022

Cursuri — luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022

Vacanță de vară — sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022—2023.

Anul școlar 2021 – 2022 a început la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021 – 2022 au început la data de 13 septembrie 2021. Prin excepție de la prevederile acestea, se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;

c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.

Calendarul examenelor/ evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/ atestare a calificării profesionale/ a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.

Sursa: edupedu.ro