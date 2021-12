FOTO VIDEO| 103 PERCHEZIȚII în Alba și alte 35 de județe într-un dosar de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor și contrabandă calificată

TAXE mai MARI în 2022 pentru mașinile second-hand. Măsuri de descurajare a înmatriculării automobilelor vechi și poluante: „Nu există alte soluții”

Tanczos Barna, ministrul Mediului, este deranjat de modul în care acționează românii atunci când decid să își schimbe mașina. Conform acestuia, în ciuda faptului că statul pune la dispoziția lor resurse financiare pentru achiziția unei mașini noi, cele mai multe autovehicule proaspăt înmatriculate sunt tot second-hand.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna a vorbit despre scoaterea din uz a mașinilor vechi și poluante din România. Conform acestuia, efortul financiar depus de stat prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus nu dă un rezultat îmbucurător.

Mașinile proaspăt înmatriculate la noi în țară sunt tot second-hand, iar acest lucru nu ne ajută să ajungem la targhetul impus de Uniunea Europeană. Până în 2026, un sfert de milion de autovehicule vechi și poluante trebuie scoase din uz.

Ministrul Mediului vede o singură soluție pentru a-i determina pe români să schimbe mașina pe care o dețin cu una nouă: majorarea taxelor deja existente.

„În continuare sunt mai multe maşini second hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%.

De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, suspendăm Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022.

Deci degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare.

Se propune majorarea taxelor în cazul mașinilor vechi și poluante

Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate. Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a afirmat ministrul Mediului, miercuri seară, la B1TV.

Tanczos Barna a susținut miercuri că Guvernul poate poate crește plafonul până la care pot fi impuse taxele locale pentru autovehicule poluante. Ministrul Mediului a precizat și faptul că autoritățile trebuie să țină cont de persoanele aflate în categoriile vulnerabile, care nu au suficiente fonduri pentru a achiziționa o mașină nouă. În cazul persoanelor cu o situație financiară mai puțin bună, statul va fi nevoit să ofere un sprijin mai mare.

Exceptând persoanele vulnerabile, ministrul susține că mulți dintre români își permit să achiziționeze un autovehicul nou, însă le preferă pe cele second-hand, cu un grad ridicat de poluare. Aceștia optează pentru motoarele puternice, pentru că „nu vor să meargă cu o maşină nouă de altă categorie, pentru că este sub nivelul de reprezentare”, a precizat Tanczos Barna.

sursa: evz.ro