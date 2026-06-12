VIDEO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de peste 120.000 lei și aproape 42.000 mc de lemn confiscat

Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de peste 120.000 lei și aproape 42.000 mc de lemn confiscat

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat în perioada 9- 11 iunie 2026, o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, precum și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 105 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 392 de autovehicule și au fost aplicate 316 sancțiuni contravenționale, dintre care 42 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 120.117,5 lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 41,848 metri cubi de material lemnos, în valoare de 11.159 de lei.

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