Foto | Vehiculele destinate transportului elevilor din județul Alba, verificate de polițiști: Ce urmăresc oamenii legii

Vehiculele destinate transportului elevilor din județul Alba, verificate de polițiști: Ce urmăresc oamenii legii

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a publicat luni, 16 noiembrie 2026, un mesaj pe o rețea de socializare în care anunță controale pe raza județului a vehiculelor destinate transportul de elevi.

,,Polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară acțiuni de verificare a vehiculelor destinate transportul de elevi.”, se arată în mesajul publicat.

Ce urmăresc polițiștii din Alba

Vehiculele să îndeplinească cerințele legale!

Conducătorii auto să respecte regulile de circulație!

Elevii să ajungă în siguranță la destinație!

Acordați prioritate siguranței! Fiți responsabili!

,,Și încă ceva! Folosim aparatura din dotare pentru testare.”, se mai arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

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