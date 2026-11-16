Foto | Vehiculele destinate transportului elevilor din județul Alba, verificate de polițiști: Ce urmăresc oamenii legii
Vehiculele destinate transportului elevilor din județul Alba, verificate de polițiști: Ce urmăresc oamenii legii
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a publicat luni, 16 noiembrie 2026, un mesaj pe o rețea de socializare în care anunță controale pe raza județului a vehiculelor destinate transportul de elevi.
,,Polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară acțiuni de verificare a vehiculelor destinate transportul de elevi.”, se arată în mesajul publicat.
Ce urmăresc polițiștii din Alba
- Vehiculele să îndeplinească cerințele legale!
- Conducătorii auto să respecte regulile de circulație!
- Elevii să ajungă în siguranță la destinație!
- Acordați prioritate siguranței! Fiți responsabili!
,,Și încă ceva! Folosim aparatura din dotare pentru testare.”, se mai arată în mesajul publicat de IPJ Alba.
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