FOTO | „Vâslașii” din Alba, pe locul 2 în finala națională, de la Tulcea, a concursului de vâslit în canotcă „Descoperă Rowmania” 2025

Descoperă Rowmania – România naturală văzută din barcă este o campanie națională care urmărește reconectarea oamenilor la natură, valorificarea patrimoniului hidrografic românesc, promovarea ecoturismului și a mișcării în aer liber prin sportul cu vâsle, dar și o mai bună înțelegere și interpretare a naturii.

Lansată în 2013 și organizată anual de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” și primăriile locale, campania include o serie de mini-festivaluri pe apă în peste 10 orașe din țară.

În fiecare an, turneul se încheie cu finala națională, desfășurată la Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle – Rowmania FEST, re-denumit, din 2021, Festivalul Ivan Patzaichin, din Tulcea, unde câștigătorii etapelor locale sunt invitați să participe în ultima fază a competiției.

Ediția a XIV-a a Festivalului Ivan Patzaichin – Rowmania a fost programată între 29 august și 2 septembrie 2025.

În 29 și 30 august 2025, la festivalul de la Tulcea au fost organizate târgul Punctelor Gastronomice Locale, competiții și plimbări pe Lacul Ciuperca, ateliere de educație alternativă pentru copii, proiecții de film în aer liber, spectacole de teatru și concerte Rock’n’Row, precum și parada canotcilor și lotcilor cu vele pe Dunăre.

În 31 august și 2 septembrie 2025 Caravana de vâslit lent va străbate, pe apă, traseul de ecoturism „Delta lui Ivan”, de la Tulcea, din zona Ansamblului-Memorial care îi poartă numele marelui campion, până la Mila 23, la Muzeul Ivan Patzaichin-Centru de inovare comunitară.

foto: Facebook Rowmania