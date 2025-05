FOTO: Vali Ciofu, masorul din Ocna Mureș, event în Emiratele Arabe Unite! Sezon fabulos pentru Shabab Al Ahli Dubai, cu 4 trofee cucerite

Vali Ciofu, masorul din Ocna Mureș, event în Emiratele Arabe Unite! Sezon fabulos pentru Shabab Al Ahli Dubai, cu 4 trofee cucerite

Shabab Al Ahli Dubai, echipă unde activează de mai bine de 23 de ani, masorul Vali Ciofu, a avut o stagiune de poveste în Emiratele Arabe Unite, cucerind 4 trofee.

În familia Ciofu este sărbătoare, întrucât fiul acestuia Valerian (38 de ani), fiul acestuia, a decenit la rându-i campion cu echipa Under 13 din cadrul Academiei Shabab Al Ahli Dubai (anul trecut a cucerit titlul la Under 10).

Shabab Al Ahli Dubai a realizat eventul în țara din Orientul Mijlociu, contracandidată fiind Al Sharjah, pregătită de Cosmin Olăroiu (devenit selecționerul Emiratelor Arabe Unite), la care se mai adaugă alte două trofee, Supercupa Emiratelor Arabe Unite al doilea an la rând (6-3 cu campioana Al Wasl, după loviturile de departajare) – în decembrie, respectiv Qatar-UAE Super Cup Challenge Shield, în ianuarie.

„Este cel mai bun an din istoria clubului, e nebunie mare! O stagiune excelentă, în care am cucerit 4 trofee, tot ce se putea lua. Am trăit clipe senzaționale, momente extraodinare, defilând cu un autobuz supraetajat prin Abu Dhabi. În plus, mă mândresc și cu titlul adjudecat cu echipa Under 13 de Valerian”, a povestit Vali Ciofu.

Chiar dacă din punct de vedere matematic cucerirea titlului, după o pauză de un an, era o certitudine de câteva etape, fiesta s-a declanșat după ultima etapă. Un meci în deplasare, cu Al Jazira, victorie cu 2-1, pe „Mohamed Bin Zayed Stadium” din Abu Dhabi, la finele căruia a fost decernat trofeul. Al Ahli a terminat campionatul cu 12 puncte avans, urmată de Al Sharjah, formație învinsă pe aceeași arenă, în urmă cu 3 săptămâni, în finala Cupei Președintelui (scor 2-1).

*Ciofu, 30 de trofee în Orient

Ocnamureșeanul poate fi considerat omul-trofeul pentru Shabab Al Ahli, întrucât a ajuns la 30 de trofee adjudecate cu formația din Dubai, la care activează neîntrerupt de 23 de ani! Vali Ciofu (65 de ani) și-a petrecut mai bine de o treime din viață în Emiratele Arabe Unite, doar la același club! De ceva vreme a rămas singurul român ce activează la Shabab Al Ahli Dubai, după ce în perioada lui Olăroiu erau șase! Spre comparație, în 2014, cu Cosmin Olăroiu pe bancă, Al Ahli a câștigat 3 din 4 competiții posibile, performanță repetată în 2021.

În sezonul trecut au fost două trofee: Shabab Al Ahli Dubai a luat Supercupa Emiratelor Arabe Unite (în decembrie 2023, 6-2 cu Sarjah) și Qatar-UEA Super Shield (ediția inaugurală, 2-1 cu Al-Duhail) și a reeditat performanțele în actuala stagiune, în respectivele competiții.

