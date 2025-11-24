Rămâi conectat

FOTO | Val de nereguli descoperite de ANPC înaintea sărbătorilor: Jucării fără etichete și bucătării în stare precară. Ce a scos la iveală controalele din ultimele zile

Val de nereguli descoperite de ANPC înaintea sărbătorilor: Jucării fără etichete și bucătării în stare precară. Ce a scos la iveală controalele din ultimele zile

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în perioada premergătoare Crăciunului, o amplă serie de controale la nivel național, vizând peste 1.690 de operatori economici. Acțiunile au urmărit atât magazinele care comercializează jucării și decorațiuni de sezon, cât și unitățile alimentare.

Rezultatele verificărilor au scos la iveală numeroase nereguli: de la jucării și ornamente de Crăciun lipsite de etichete sau informații complete, până la absența traducerilor obligatorii în limba română. În unele unități alimentare, comisarii au găsit pavimente murdare, acoperite de reziduuri și lichide, echipamente uzate și pline de depuneri, precum și produse alimentare păstrate la temperaturi necorespunzătoare.

În total, ANPC a aplicat 1.114 amenzi, în valoare cumulată de peste 5,63 milioane de lei, și 663 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse măsuri ferme privind comercializarea produselor:

* peste 312.000 de lei reprezintă valoarea bunurilor retrase definitiv de la vânzare;

* aproximativ 779.000 de lei este valoarea produselor oprite temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor.

În plus, cinci operatori economici au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea completă a problemelor constatate.

Printre principalele neconformități identificate se numără:

* lipsa informațiilor obligatorii pe jucării, instalații electrice și ornamente specifice sărbătorilor;

* absența traducerilor în limba română și indicarea incompletă a perioadelor promoționale;

* condiții igienico-sanitare necorespunzătoare în bucătării și spații de depozitare;

* folosirea unor ustensile și echipamente deteriorate, cu depuneri vizibile de murdărie;

* comercializarea unor produse alimentare cu stare termică alterată;

* nerespectarea temperaturilor legale de păstrare a preparatelor reci;

* lipsa informării complete conform prevederilor Ordinului 201/2022 privind informarea consumatorilor.

Sursa foto: Facebook – ANPC

