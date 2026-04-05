VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14!

CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14!

CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, formația din Cetatea Marii Uniri fiind angrenată în cursa pentru accedrea în eșalonul secund. „Alb-negrii” sunt pe poziția a doua în play-off, la 3 puncte de Poli Timișoara, după prima etapă din faza secundă, meci în care au învins pe „Cetate” Minaur Baia Mare, pregătită de Alexandru Pelici!

Numerele enumerate mai sus nu sunt cele câștigătoare la Loto. Sunt doar repere de la ultimele contacte ale fotbalului din Alba cu a doua scenă fotbalistică.

Să le luăm pe rând:

38… de la ultima promovare a Unirii Alba Iulia în Divizia B!

În 1988, acum 38 de ani, Unirea Alba Iulia a bifat ultima promovare în eșalonul secund! O echipă condusă de antrenorul Grigore Boca, ce-l avea secund pe Nicolae Lupu, ulterior președinte al Unirii în Liga 1 (2009-2010)!

În poză este lotul cu care s-a abordat următoarea ediție, în Divizia B, în acea vară revenind acasă și Cornel Țălnar.

În efectiv erau, printre alții, regretații Neluțu Popa, Iani Mitracu, Gică Georgescu, Vasile Borșa (cel care a marcat în Ghencea, în semifinala de poveste din 1991, cu Steaua), Dumitru, Căian sau Trif! Plus Cornel Simtion, un alt unirist plecat la Îngeri.

Era începutul celei mai glorioase perioade a fotbalului din Cetatea Marii Uniri! 24 de ani de prezență neîntreruptă în prim-plan, cu acele jocuri de poveste cu Steaua și Universitatea Craiova (1991) – în Cupa României și 3 sezoane petrecute în elită.

Mai jucau Ion Ilie, actualmente antrenor la Metalurgistul Cugir, dar și Timar, marele talent al fotbalului județean, plus Cornescu, Prața, Ilea sau Șipoș!

Ca un arc peste timp, asistentul medical Traian Rângheț este și acum la CSM Unirea Alba Iulia!

Unirea Alba Iulia, anul 1988, la ultima promovare în Divizia B

Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Borșa, Cătană, Grozav, I. Mărginean, Ilie, Cornescu, Dăian, Georgescu, Dumitru (jucători ce au plecat la cele veșnice); rândul din mijloc (de la dreapta la stânga): Grigore Boca (antrenor principal), Lăcătuș, Trif, Ilea, Nedelcu, Căian, P. Grigore, V. Moldovan, Prața, Nicu Lupu (antrenor secund); rândul de jos (de la stânga la drepta): Handrea, Șipoș, Bodi, Mitracu, N. Popa, Timar, Szabadoș, Țălnar, Rângheț (asistent medical)

25 de ani de la ultima promovare în Liga 2, Minaur Zlatna

Un sfert de veac a trecut de la ultima promovare în Liga 2 a unei reprezentante a Albei, lucru reușit în 2001 de

Minaur Zlatna. Antrenor pe Ampoi era Ștefan Fogoroși, de echipă se ocupa regretatul Viorel Mălușel, cel care a adus Divizia A pe „Cetate” doi ani mai târziu, cu promovarea istorică a Unirii Alba Iulia. Dar și Titi Iancu, omul bun la toate, atât la Alba Iulia cât și la Minaur Zlatna, echipa din orașul natal.

În efectiv se regăseau portarul Marcel Rusu (antrenor în momentele grele la Unirea Alba Iulia, actualmente la echipa feminină a clubului, în SuperLiga), Adorian Himcinschi, Neamțu, Bolmandîr, Sorin Mărginean (un alt fotbalist albaiulian remarcabil), Zota, aiudeanul Mif, Cr. Stoica, Vitan, cugireanul Duță, Vitan, regretatul Răzvan Chira sau

Alexandru Kiraly (tatăl actualului echipier al Metalurgistului Cugir).

14 ani de la ultimul meci în Liga 2, Unirea – desființare!

Spre finele anului 2012, debutează cea mai neagră perioadă a fotbalului unirist. Echipa intră în comă și abandonează Liga 2 în primăvara lui 2013. Fotbalul începe din Liga 5, măcinat de masive probleme financiare. În 2016 intră, la cerere, în Liga 3, chinuindu-se și trăind de pe banii încasați în urma diamantului Nicolae Stanciu!

Ultimul meci pe Cetate a fost 1-1 cu FC Argeș, în 10 noiembrie 2012, iar ultima partidă disputată, în 16 noiembrie, 0-2 în deplasare cu FCM Târgu Mureș, La începutul anului 2013, echipa s-a retras oficial din Liga 2, iar apoi a venit Falimentul!

Antrenor era Stelian Gherman, iar printre echipieri se numărau Mircea Oprea (actualul secund), Bogdan Bucurică (participant la promovarea din 2010, actualmente secund la CSU Alba Iulia), Bumbac, S. Mureșan, Potopea, Cl. Oara, Al. Man sau Schuller!

Abia în 2022 Unirea Alba Iulia este preluată de Primăria municipiului Alba Iulia, după sezoane de chin și umilințe, iar acum încearcă, grație sprijinului atuorităților locale, să revină pe a doua scenă! Mai sunt 7 finale…

