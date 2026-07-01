FOTO | Unde se susține în Alba „Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (13/15)”

Unde se susține în Alba „Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (13/15)”

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (13/15) se susține, începând de astăzi, 1 iulie 2026 la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba.

Instituția Prefectului – Județul Alba informează cetățenii că, începând de astăzi, 1 iulie 2026, au intrat în vigoare noile prevederi legislative privind susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (testul 13/15), necesar în vederea reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

În conformitate cu modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba, și nu în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cum se desfășura anterior.

La nivelul județului Alba, testarea se desfășoară la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba, situat în incinta Mercur City Center, din municipiul Alba Iulia, după următorul program:

* Luni: 09:00 – 13:00;

* Miercuri: 11:00 – 14:00;

* Vineri: 09:00 – 13:00.

Important! Modificarea legislativă privește exclusiv locul de desfășurare a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce rămâne în competența Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Pentru evitarea deplasărilor inutile, informăm cetățenii că nu pot susține testul conducătorii auto care:

* nu au dreptul de a conduce suspendat;

* au deja perioada de suspendare prelungită ca urmare a nepromovării examenului teoretic;

* au depășit termenul legal în care pot susține examenul în vederea reducerii perioadei de suspendare;

* au o suspendare pe durată nedeterminată, ca urmare a expirării dovezii înlocuitoare a permisului de conducere;

* au susținut deja un examen în ziua respectivă;

* au fost deja declarați ADMIS la examenul teoretic aferent suspendării în curs.

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege sunt rugate să se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba, având asupra lor:

* actul de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, pașaportul ori documentul de călătorie valabil;

* dovada înlocuitoare a permisului de conducere.

Această modificare are ca scop simplificarea și eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor, prin desfășurarea activității de verificare a cunoașterii regulilor de circulație în cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, într-un cadru unitar la nivel național.

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