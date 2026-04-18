FOTO | Un tânăr originar din Apuseni transformă lemnul în machete apreciate în toată țara: „Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu”

Un tânăr originar din Apuseni transformă lemnul în machete apreciate în toată țara: „Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu”
Pasiune, muncă și talent redescoperit sunt câteva dintre „ingredientele” care îl descriu pe Alin Tiberiu Negriu, un tânăr din Abrud, stabilit de 11 ani în Timișoara, care îmbină viața de familie și meseria din construcții cu dragostea pentru lemn, material care i-a marcat copilăria și care, peste ani, l-a readus la una dintre cele mai dragi preocupări ale sale.
Pasiunea pentru a crea obiecte din lemn a apărut încă din copilărie, când își făcea singur diverse jucării inspirate din filmele care îi plăceau. Deși viața l-a dus spre alte drumuri, de la școala profesională de mecanici auto până la ani de muncă într-o firmă de cherestea și apoi în construcții, legătura cu lemnul a rămas mereu prezentă în viața sa: „Pasiunea pentru cioplit în lemn o am încă din copilărie. Îmi făceam singur diferite jucării, cuțite, săbii, bumeranguri, cam tot ce vedeam în filme și îmi plăcea. Anii au trecut, eu am crescut, a venit vremea adolescenței, apoi tinerețea, și am lăsat acolo, în copilărie, pasiunea mea pentru cioplit și pictat”, a povestit Alin pentru ziarulunirea.ro.
Soarta l-a purtat pe Alin prin mai multe domenii înainte de a reveni la pasiunea pentru lemn. După ce a terminat școala, a lucrat timp de șapte ani la o firmă de cherestea, unde a învățat multe despre prelucrarea lemnului. Revenirea la vechea pasiune a venit în anul 2018, la îndemnul soției sale, care l-a întrebat dacă ar putea realiza un avion din lemn pentru fiul lor. „M-am reapucat undeva prin 2018, la îndemnul soției mele, care m-a întrebat dacă aș putea să fac un avion din lemn pentru fiul nostru.
Eu îmi făceam mobila de sufragerie din paleți în momentul respectiv. M-am pus pe treabă și am făcut avionul, care a ieșit destul de frumos. Din momentul acela s-a declanșat ceva în mine. Am făcut o mașinuță, apoi un camion, un tractor, toate jucării”, a explicat tânărul din Aburd.
De atunci a continuat prin a confecționa diferite obiecte din lemn, de la TAF-uri, despre care spune că „era un utilaj pe care l-am admirat în anii în care am lucrat în industria lemnului” până la diferite tipuri de autoturisme românești, precum Dacia sau ARO. „Mi-am dat seama că pot face lucrările să semene cu realitatea. Soția mea îmi spunea mereu să le vopsesc, ca să atragă copiii, dar eu mă încăpățânam să rămână lemn curat. Până la urmă, am ascultat-o și bine am făcut”, a mai spus Alin.
Cei din jurul său spuneau că își pierde timpul, însă pandemia i-a schimbat povestea
Deși pasiunea pentru lemn nu dispăruse, bărbatul din Abrud spune că, la un moment dat, a ales să se oprească, mai ales în lipsa susținerii din partea celor din jur. Majoritatea apropiaților îi spuneau că își pierde timpul, iar acest lucru l-a făcut să pună pe pauză sculptura pentru câțiva ani. Schimbarea a venit în 2022, în perioada pandemiei, când a prins curaj să își arate lucrările pe Facebook.
Deși avea emoții și nu era sigur cum vor fi primite, reacțiile au fost peste așteptări: „Mi-am făcut curaj să postez, deși îmi era teamă cumva, fiind un om cu stima de sine foarte scăzută. Și ceva s-a întâmplat: au început să îmi scrie oameni și să mă întrebe dacă fac de vânzare. Erau foarte entuziasmați”, își amintește Alin.
Lucrează după fotografii, fără schițe sau șabloane, iar fiecare machetă îi ia zeci de ore de muncă
Alin spune că a realizat până acum o gamă variată de obiecte din lemn, de la camioane românești, tiruri și mașini de tot felul, până la brelocuri personalizate. Pentru lucrările sale folosește în special lemn de fag, brad și tei, o parte din material fiind primit chiar de la persoane care îi apreciază munca, iar restul fiind cumpărat din magazine. „Sunt foarte apreciate în special TAF-urile și am cerere mare. Prima mașină pe care am numit-o machetă a fost un ARO, care mi-a ieșit foarte bine. Cred că de aceea am fost cel mai mândru. În rest, sunt foarte autocritic. Fiecare lucrare mi se pare că îi lipsește ceva”, a mai explicat tânărul.
În ceea ce privește uneltele, acesta lucrează cu un traforaj electric pentru debitare, o bormașină folosită în loc de strung pentru realizarea roților, o minifreză, cuțite pentru sculptură și dălți. Spune că nu are o tehnică anume și nici nu folosește schițe sau șabloane, întrucât toate lucrările sunt create după fotografii.
Fiecare machetă necesită multă muncă și răbdare, iar timpul de realizare ajunge, în general, la 15-20 de ore, însă în cazul lucrărilor mai complexe poate depăși chiar și 25 de ore.
„Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu”
Dintre toate lucrările realizate, cele mai apreciate rămân TAF-urile, pentru care spune că are și cea mai mare cerere. Prima mașină pe care a considerat-o cu adevărat o machetă a fost un ARO, lucrare de care își amintește cu mândrie.
Chiar și așa, mărturisește că este foarte autocritic și că aproape fiecare obiect i se pare că ar mai putea fi îmbunătățit.
De-a lungul timpului, spune că a evoluat mult, odată cu experiența acumulată. Se ocupă de această pasiune seara, după ce vine de pe șantier, lucrând câte două-trei ore, în funcție de timpul pe care îl are printre treburile casnice.
„Cu toată modestia vă spun că mă cunosc oameni din toate colțurile țării. Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu”, a spus în final Alin Tiberiu Negriu.
