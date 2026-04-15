FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon

Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon

Echipa managerială a Liceului „H.C.C.” Abrud a transmis miercuri, 15 aprilie 2026 felicitări publice elevilor Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Ioan Alexandru Pripon (clasa a XII-a) pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de Geografie, desfășurată recent la Hunedoara, unde au obținut rezultate remarcabile.



„Elevul Paul Toader a fost distins cu Mențiune acordată de Ministerul Educației și Cercetării și s-a calificat la proba de baraj pentru selecția în vederea participării la olimpiada internațională, confirmând un nivel de pregătire deosebit.



De asemenea, Alexandru Pripon s-a remarcat printr-o comportare onorabilă, la prima sa participare la o etapă națională a unei olimpiade școlare, demonstrând seriozitate și potențial.



Felicităm elevii pentru efortul depus și rezultatele obținute. Le dorim mult succes în continuare și noi performanțe!”, au precizat reprezentanții liceului din Abrud.

