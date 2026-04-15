FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Echipa managerială a Liceului „H.C.C.” Abrud a transmis miercuri, 15 aprilie 2026 felicitări publice elevilor Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Ioan Alexandru Pripon (clasa a XII-a) pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de Geografie, desfășurată recent la Hunedoara, unde au obținut rezultate remarcabile.
„Elevul Paul Toader a fost distins cu Mențiune acordată de Ministerul Educației și Cercetării și s-a calificat la proba de baraj pentru selecția în vederea participării la olimpiada internațională, confirmând un nivel de pregătire deosebit.
De asemenea, Alexandru Pripon s-a remarcat printr-o comportare onorabilă, la prima sa participare la o etapă națională a unei olimpiade școlare, demonstrând seriozitate și potențial.
Felicităm elevii pentru efortul depus și rezultatele obținute. Le dorim mult succes în continuare și noi performanțe!”, au precizat reprezentanții liceului din Abrud.
FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026:...
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Un echipaj pirotehnic...
