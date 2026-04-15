FOTO | Rezultate de top pentru elevii din Alba la Olimpiada Națională de Limba Engleză 2026: Andra Bunea, calificată la etapa internațională

În perioada 5-9 aprilie 2026 s-a desfășurat la Brașov Olimpiada Națională de Limba Engleză 2026.

Județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi:

• Aldea Dragoș-Vasile, a VII-a, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain”- Blaj, prof. Popa Lucia Adriana

• Răchieriu Andrei, a VIII-a, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” – Alba Iulia, prof. Drăgușin Lorena

• Rusan Medeea Maria, a VII-a, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain”- Blaj, prof. Seicean Daiana

• Zbutea Carina, a IX-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia, prof. Zbutea Raluca

• Albu Rareș – Andrei, a IX-a, Liceul „Horea, Cloșca Si Crișan” – Abrud, prof. Oproiu Mihaiela

• Roșu Andrada, a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” – Alba Iulia, prof. Goția Ioana

• Silaghi Amalia Maria, a IX-a Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud, prof. Mărginean Mariana

• Szilagyi Karla, a IX-a, Colegiul Național ,,Avram Iancu”- Câmpeni, prof. Selyem Alexandru

• Ștefănescu Anamaria, a X-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia, prof. Goția Ioana și prof. Muntean Aida

• Vesa Alex- Constantin, a X-a, Liceul ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Abrud, prof. Oproiu Mihaiela

• Țupu Ioana Miruna, a X-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia, prof. Gligor Liliana

• Buzdugan Daria Teodora, a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia, prof. Zbutea Raluca

• Bunea Andra Ioana, a XI-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud, prof. Hamorszki Andreea

• Dahinten Anastasia, a XI-a, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș, prof. Dreghiciu Lucia

• Laszlo-Munteanu Marc, a XII-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia, prof. Ranca Aureliana

• Ștef Adelina Maria, a XII-a, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș, prof. Dreghiciu Lucia.

Lotul s-a întors acasă cu distincții meritorii:

• MENȚIUNE – Răchieriu Andrei, a VIII-a, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” – Alba Iulia, prof. Drăgușin Lorena

• PREMIUL II și calificarea la OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ -eleva
Bunea Andra Ioana, a XI-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud, prof. Hamorszki Andreea

• MENȚIUNE- Silaghi Amalia Maria, a IX-a Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud, prof. Mărginean Mariana

„Felicitări elevilor pentru performanță, profesorilor pentru dăruire și părinților pentru susținere!!!

Mulțumiri cadrului didactic ZBUTEA RALUCA de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, care a însoțit lotul în această perioadă!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Curier Județean

FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

15 aprilie 2026

De

Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon Echipa managerială a Liceului „H.C.C.” Abrud a transmis miercuri, 15 aprilie 2026 felicitări publice elevilor Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Ioan Alexandru Pripon (clasa a XII-a) pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

15 aprilie 2026

De

Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare  Un echipaj pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate la Vinerea, zona Militar, pe centura nouă. Conform ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU pe Autostrada A10, Sebeș – Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 aprilie 2026

De

INCENDIU pe Autostrada A10, Alba -Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit, miercuri, 15 aprilie 2026, la un autoturism aflat pe autostrada A10, pe sensul de mers Alba – Turda, în zona localității Beldiu, la aproximativ kilometrul 33.  La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu […]

Citește mai mult