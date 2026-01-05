FOTO | Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea: „Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu”

Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea

Un primar dintr-o comună din Alba s-a aflat el însuși la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea pe raza localității.

Este vorba de primarul comunei Meteș, Daniel Sânzâiană.

Gestul său de pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, nu a trecut neobservat.

„Am tot văzut diferite comentarii, că nu se curăță drumurile de zăpadă, că firma de deszăpezire și primăria nu fac nimic.

Acum mi-am dat seama de ce primarul nu răspunde: era prea ocupat să conducă el însuși buldoexcavatorul, a pus umărul la treabă.

Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu. Bravo, Dane!. Ai rămas om pentru comună. Spor!”, se arată într-o postare de pe grupul de Facebook Comuna Metes.

