FOTO | Mobilizare exemplară la Sântimbru, după ninsorile abundente: Localnicii din Dumitra și Totoi, care dețin tractoare și buldoexcavatoare, au ieșit la deszăpezit drumurile. Intervenții în toate satele comunei, încă de vineri noaptea
Comuna Sântimbru s-a mobilizat exemplar sâmbătă, după ninsorile abundente din noaptea precedentă. Pe lângă intervențiile administrației locale în toate satele din comună, și localnicii au dat dovadă de spirit civic și au pus osul la treabă.
În Dumitra și Totoi, cei care au tractoare și buldoexcavatoare, au ieșit astăzi la deszăpezit drumurile, lucrând cot la cot cu autoritățile pentru comunitatea din care fac parte.
În teren se lucrează non-stop și la această oră pentru remedierea tuturor avariilor, mai ales în zonele unde situația este mai gravă.
,,Au trecut ani buni de la ultima zăpadă și acum, este de poveste, ce-i drept – dar cum se întâmplă de multe ori, odată cu ninsorile mari și viscolul puternic pe care le-am avut și noi în ultimele 12 ore, ne confruntăm în tot județul Alba și zone din comuna noastră, cu întreruperi ale curentului electric și internetului.
Știm că aceste situații creează îngrijorare și disconfort – dar vă asigurăm că SE LUCREAZĂ NON STOP pe teren, pentru remedierea tuturor avariilor (cu prioritizare acolo unde situația este cea mai gravă ) – și așteptăm vești bune cât mai curând.
Cum satele noastre sunt întinse și pe dealuri și dincolo de ele, am încercat să răspundem cât de bine putem la asigurarea unor condiții decente pentru condus în special pe drumurile principale, în primă fază – iar domnul viceprimar împreună cu oamenii de la primărie s-au deplasat constant începând cu miezul nopții între satele noastre, cu utilajele pe care le avem.
Foarte mult aș dori să le mulțumim consătenilor de la Dumitra și Totoi care dețin tractoare și buldoexcavatoare și care au intervenit pe drumurile de aici. Ajutorul lor a însemnat și înseamnă foarte mult iar spiritul lor civic ne-a întărit și mai tare sentimentul că suntem o comunitate unită.
Suntem recunoscători și celor de la Pompieri pentru intervenția rapidă la degajarea unui copac căzut pe drumul din pădurea Dumitrei.
Dorim totodată, să facem apel și la solidaritate dumneavoastră – și să încercăm să contribuim cu toții la curățarea trotuarelor/podețelor din fața locuințelor, pentru a facilita deplasarea în siguranță a pietonilor dar și a echipajelor de intervenție.
Vă rugăm să aveți grijă la condus – mergeți atent, dotați mașina cu tot ce este necesar și adaptați viteza la condițiile de drum”, a transmis sâmbătă, Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.
