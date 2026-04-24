FOTO | Un premiu III, o mențiune și trei premii speciale pentru elevii Liceului German Sebeș la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română 2026 pentru școli/secții cu predare în limba minorităților și pentru românii din diaspora

Mai mulți elevi ai Liceului German Sebeș au participat, în perioada 14-18 aprilie 2026, la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru școli/secții cu predare în limba minorităților și pentru românii din diaspora, desfășurată la Satu Mare.

Este votrba de elevii Ana Beschiu (clasa a V-a), Ștefan Țîrlea (clasa a VI-a), Mihai Alexandru Istrate (clasa a VII-a), Ana Vlad (clasa a VIII-a), Cezar Mihai Simion (clasa a IX-a), Alex Ursu-Carat (clasa a IX-a), Alisa Oana Antonia Truța (clasa a X-a), Ana Capătă (clasa a XI-a) și Darius Răulea (clasa a XII-a).

Îndrumați de doamnele profesoare Lacrima Johanna Bădescu și Mioara Cojocaru, aceștia au obținut rezultate remarcabile, care le-au adus următoarele premii: Premiul III (Ana Beschiu), Mențiune (Ana Vlad) și trei premii speciale (Alisa Oana Antonia Truța, Ana Capătă și Darius Răulea).

„Felicitări pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute!”, au transmis reprezentanții Liceului German Sebeș.

