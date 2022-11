FOTO| Un antrenor de schi din Alba face istorie în Dubai: Cum a ajuns Bogdan Gligor cunoscut la nivel mondial

Bogdan Gligor, un antrenor de schi din Arieșeni, reprezintă cu succes județul Alba în lume. Absolvent al Liceului cu program sportiv Alba Iulia şi al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, cu specializare schi alpin, Bogdan scrie istorie în sportul pe care-l iubește.

Tânărul din Alba a participat în cursul săptămânii trecute la organizarea unei competiții internaționale de schi în Dubai, Emiratele Arabe Unite, ocupându-se de antrenamentele oficiale, de montajul traseelor de concurs și asigurându-se ca totul sa fie perfect pentru absolut toți concurenții.

„Prima dată am fost anul trecut, antrenând Timorul de Est. Emiratele Arabe fiind la început, ne-au solicitat ajutorul pentru organizarea primei competiții internaționale sub drapelul lor și evident că am acceptat. Anul acesta am fost solicitat din nou și am acceptat cu plăcere”, ne-a spus Bogdan.

Tânărul moț a intrat în atenția opiniei publice din țară odată cu participarea la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, alături de schiorul Yohan Goutt Goncalves, reprezentantul Timorului de Est, o prezență exotică în acest sport.

„Lumea schiului mondial e mică ș,i datorită carierei mele de sportiv, am ajuns să fiu cunoscut în întreaga lume, iar după ce am început să antrenez, am devenit și mai cunoscut. Popular ca antrenor am ajuns după ce am reușit să calific mai mulți sportivi la Jocurile Olimpice, numai pentru Olimpiada de la Beijing ajutând 7 sportivi să se califice”, povestește antrenorul.

Bobby, cum i se spune lui Bogdan, își dorește să scrie istorie în paginile sportului și să ajungă la Jocurile Olimpice ca sportiv după două participări ca antrenor. În plus, pe lângă Timorul de Est, Gligor a mai semnat și cu naționala Taiwanului și, spune el, vor mai urma și alte surprize.

„Pentru viitor am planuri foarte interesante. Îmi doresc să continui ca antrenor, dar în paralel aș vrea să-mi relansez cariera de sportiv și să mă calific la Jocurile Olimpice din 2026. Aș fi primul din istoria sportului care merge prima dată ca antrenor la două ediții a Jocurilor Olimpice și apoi ca sportiv”, a mai declarat Bogdan pentru Ziarul „Unirea”.