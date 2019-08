FOTO. Un albaiulian, deranjat de o petrecere la care participau fosta soție, soacra și fiul lui, a sunat de două ori la 112. Cum au reacționat polițiștii

Un albaiulian a sunat la 112 pentru a semnala și cere asistență într-o problemă mai puțin obișnuită.

Un bărbat din Alba Iulia a sunat la apelul unic de urgență 112 și a solicitat ajutorul, deranjat fiind de o petrecere la care participau fosta soție, soacra și fiul lui.

Potivit IPJ Alba, fiul bărbatului a organizat o petrecere cu familia, iar bărbatul s-a supărat pe ei și a vrut să îi scoată afară, provăcând un scandal. Bărbatul a sunat ulterior la 112, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și au aplanat conflictul. Nu a trecut mult timp și bărbatul a efectuat un al doilea apel la 112, cerând din nou ca fiul, fosta soție și soacra să fie scoși afară.

De menționat faptul că atât fosta soție, cât și soacra și fiul bărbatului au domiciliul legal la aceeași adresă cu bărbatul. nefiind vorba de o intrare o intrare abuzivă, de o tulburare de posesie sau infracțiune.

La a doua intervenție a polițiștilor, bărbatul a fost sancționat de aceștia cu suma de 500 de lei.

Indignat de felul cum s-a soluționat problema, omul a postat pe facebook procesul verbal înmânat de oamenii legii, cu următorul mesaj:

“500 lei amendă fiindcă am sunat la 112 și nu trebuia să fac asta …! Nu știu cum un om ( cu un scris așa caligrafic ) are dreptul a discerne ceea ce trebuia sau nu trebuia să fac … Morala – nu sunați la 112 doar după ce simțiți că aveți un topor in cap și un cuțit în spate , altfel riscați ca mine, sa vina poliția 300 de m și să vă costă 500!!!”, a scris bărbatul pe rețeaua de socializare.