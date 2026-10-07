FOTO | Trei zile de foc și tradiție la Rîmetea: Fierari din toate colțurile țării s-au întâlnit pentru a duce mai departe un meșteșug vechi de generații

Trei zile de foc și tradiție la Rîmetea: Fierari din toate colțurile țării s-au întâlnit pentru a duce mai departe un meșteșug vechi de generații

Rîmetea a fost, pentru trei zile, locul de întâlnire al fierarilor și pasionaților de unul dintre cele mai vechi și spectaculoase meșteșuguri. Focul, fierul încins, ciocanele și nicovalele au fost din nou în centrul unei întâlniri devenite deja tradiție.

În acest an s-a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Întâlnirii Fierarilor de la Rîmetea, eveniment organizat, pentru al patrulea an consecutiv, de Bogdan Rus, fierar din Aiud și fondator al atelierului Forged Blades.

Timp de trei zile, fierari și meșteri pasionați de prelucrarea fierului din toate colțurile țării s-au reunit, iar tehnicile de lucru și poveștile din atelier s-au transmis de la un meșter la altul.

Foc, fier, ciocane și nicovale

Întâlnirea nu a fost doar despre tehnica fierăriei, ci mai ales despre oamenii care păstrează vie această meserie.

„Trei zile de foc, fier, ciocane și nicovale. Dar, mai presus de toate, trei zile cu oameni frumoși și meșteri care iubesc cu adevărat acest meșteșug”, a transmis Bogdan Rus.

Atmosfera întâlnirii a fost una apropiată, de familie, în care participanții au împărtășit cunoștințe, experiențe, povești și, bineînțeles, pasiunea pentru fierărie.

Pentru organizator, întâlnirea de la Rîmetea are o semnificație care depășește cu mult simpla demonstrație a unui meșteșug.

„Un cadru familial, în care am împărțit povești, cunoștințe, râsete și, bineînțeles, pasiunea pentru fierărie. Pentru mine, întâlnirea asta înseamnă mai mult decât fierărie. Înseamnă oameni. Înseamnă prietenie. Înseamnă tradiție dusă mai departe, înseamnă un meșteșug ce trebuie transmis generațiilor următoare”, a transmis Bogdan Rus, de la atelierul Forged Blades din Aiud.

O tradiție care continuă

Ajunsă la cea de-a patra ediție, întâlnirea de la Rîmetea reușește să aducă împreună oameni uniți de aceeași pasiune pentru foc, metal și lucrul făcut manual.

Dincolo de obiectele create și de demonstrațiile de măiestrie, participanții își doresc să transmită că fierăria poate supraviețui doar dacă este practicată, împărtășită și transmisă mai departe.

Iar la Rîmetea, timp de trei zile, focul din vetre și sunetul ciocanelor lovind nicovala au arătat că acest meșteșug este încă viu.

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