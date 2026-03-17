FOTO | Trei prelevări de organe în doar 48 de ore într-un spital din România: „Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de profundă durere au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții”

Trei prelevări de organe în doar 48 de ore într-un spital din România: „Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de profundă durere au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții”
În perioada 13–14 martie 2026, la Spital Clinic Județean de Urgență Bihor – Oradea (SCJU Bihor) au fost realizate trei intervenții de prelevare de organe și țesuturi, în urma acordului exprimat de familiile unor pacienți aflați în moarte cerebrală.
Prin acest gest profund altruist, mai mulți pacienți aflați pe listele de transplant au primit o nouă șansă la viață.
În 13 martie 2026, în urma acordului exprimat de familia unui pacient de 70 ani, aflat în moarte cerebrală, a fost realizată o prelevare complexă de organe și țesuturi. Datorită acesteia, s-au realizat transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca (Sustineti Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca-ICUTR Cluj) și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.
În noaptea din 13 spre 14 martie 2026, a fost realizată o altă prelevare de organe și țesuturi de la un alt donator de 70 ani, aflat în moarte cerebrală. Transplantul hepatic a fost realizat la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, iar transplanturile de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.
În ziua de 14 martie 2026, o altă prelevare s-a efectuat de la un cetățean polonez, de 39 de ani, cu politraumă din cauza unui accident rutier. Pentru prelevare și-au dat acordul fratele și sora donatorului. Medicii au putut realiza procedura de split hepatic, astfel că au fost posibile transplanturi hepatice în două centre: Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București. Au mai fost realizate transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca (ICUTR Cluj) și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.
S-a efectuat și prelevare de țesut osos pentru Banca de Țesut de la Spitalul Clinic Colentina.
Echipele medicale implicate în prelevări:
Echipa din Oradea a fost formată din echipa locală au făcut parte dr. Ștefan Pataki, medic primar ATI, dr. Oana Popa, medic specialist ATI, medicul rezident chirurg Cătălin Ilea, dr. Dan Angelescu, medic rezident ATI, asistenții medicali ATI: Pataki Emese, Margareta Maghiar, Andreea Nan, Adrian Stanciu, Florica Ciorba, Aurelia Cheregi și Otto Gergely.
În 13 martie 2026 au mai participat: dr. Tudor Moisoiu, dr. Haidu și dr. Buciuta, medic rezident.
În noaptea dinspre 13-14 martie 2026: dr Răzvan Ulici și dr Dan Alb medici rezidenți ortopedie Oradea, dr. Horea Bocșe, dr. Dinu Tiutiuca.
În 14 martie 2026: dr. Pop Dan, dr. Dinu Tiutiuca, dr. Ionuț Teodoriu, dr. George Matei, as. Bogdan Camin, dr. Răzvan Ulici și dr. Dan Alb, medici rezidenți ortopedie Oradea.
Aceste intervenții au fost posibile datorită efortului coordonat al echipelor medicale din Oradea și al echipelor de transplant din centrele universitare din Cluj-Napoca și București, care au colaborat pentru ca organele și țesuturile prelevate să ajungă în cel mai scurt timp la pacienții aflați în nevoie.
Transportul organelor a fost realizat cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație, mulțumim pentru sprijinul acordat. De asemenea și SMURD și DSU.
„Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de profundă durere au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții.
Mulțumiri tuturor echipelor medicale implicate pentru profesionalismul și dedicarea lor”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.
foto: Agenția Națională de Transplant
