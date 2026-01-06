FOTO | Trei persoane împotmolite în zăpadă, pe Valea Bistrei și trafic blocat: Copac căzut pe carosabil, îndepărtat de jandarmii montani și SVSU Bistra

Trei persoane împotmolite în zăpadă, pe Valea Bistrei și trafic blocat: Copac căzut pe carosabil, îndepărtat de jandarmii montani și SVSU Bistra

Trei persoane au rămas împotmolite în zăpadă, marți, 6 ianuarie 2026, în comuna Bistra. Traficul rutier a fost blocat până când copacul a fost îndepărtat.

Marți, la ora 14:11, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost sesizat faptul că, în comuna Bistra, zona Valea Bistrei, trei persoane au rămas împotmolite în zăpadă, iar traficul rutier era blocat din cauza unui copac căzut pe partea carosabilă, care făcea imposibilă înaintarea.

În urma sesizării, la fața locului au intervenit patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Roșia Montană și reprezentanți ai SVSU Bistra.

Copacul a fost îndepărtat de pe carosabil, traficul a fost deblocat, iar persoanele implicate și-au putut continua drumul în siguranță, fără a fi înregistrate alte incidente.

