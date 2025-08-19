FOTO | Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea: Misiunea lor de a proteja mediul va continua acasă
Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea
În perioada 10–14 august 2025, stațiunea Cheia, din județul Prahova, a găzduit Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea, eveniment de încheiere al celei de-a 14-a ediții a concursului național de educație pentru mediu.
Cei 44 de elevi și 11 profesori participanți au reprezentat echipele câștigătoare din întreaga țară, selectate în urma unui an de activități de protecția mediului care au implicat peste 40.000 de voluntari.
Pe parcursul anului școlar 2024–2025, mai mult de 1.500 de elevi au derulat proiecte concrete în școli și comunități: colectare separată, igienizări, plantări, dar și campanii civice și educaționale, transformându-se în adevărați ecoambasadori.
Tabăra a oferit participanților o combinație de ateliere interactive, drumeții educative și jocuri de echipă. Temele au variat de la leadership și proactivitate, până la consum responsabil, economia circulară și biodiversitate. Elevii și profesorii au împărtășit inițiativele locale, au legat prietenii și au pus bazele unei rețele de tineri lideri dedicați mediului, scrie ziarulpozitiv.ro.
Ecoambsadori de la LPS Sebeș
Ecoambasadori ai Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș au fost elevii Darius Daniel Popa, Robert Cătălin Mărginean și Alin Sorin Pauletii, din clasa aX-a B, însoțiți de către profesoara Claudia Valeria Vlad.
„Cu toții au revenit din tabără plini de energie, idei noi și hotărâți să facă o schimbare. Misiunea lor de a proteja mediul va continua acasă!”, au transmis reprezentanții liceului cu profil sportiv din Sebeș.
