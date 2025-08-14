FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată
Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată.
„Pași mici, dar extrem de importanți pentru patrimoniul central al Aiudului.
Am retrasat trecerea de pietoni din centrul orașului, pentru a asigura o circulație mai fluentă și mai sigură, atât pentru aiudeni, cât și pentru turiștii care ne vizitează.
Această trecere reprezintă un punct-cheie de legătură între atracțiile emblematice ale orașului: Muzeul de Științe ale Naturii, Cetatea Aiud și viitorul Muzeu de Istorie al orașului.
Prin astfel de intervenții, facem pași concreți spre implementarea Planului de Dezvoltare Turistică care va pune în valoare orașul nostru, construit pe cei trei mari piloni de identitate: artă, vin și trandafiri”, au transmis, joi, 14 august 2025, reprezentanții Primăriei Aiud.
