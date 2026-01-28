Sport

FOTO: Tineri fotbaliști reveniți în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă la CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Doi tineri fotbaliști au revenit în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă, înregimentați de CSM Unirea Alba Iulia

Printre primele mutări în județ în această iarnă se numără revenirile a doi tineri fotbaliști în Alba, CSM Unirea Alba Iulia înregimentându-i pe portarul Duna (2009, Viitorul Cluj) și atacantul Al. Boancă (2008, Ripensia Timișoara).

Citește și: Uniriștii Rareș Stanciu, fratele căpitanului echipei naționale a României, și Alex Duna, la „U” Cluj

Aiudeanul Luca Alexandru Boancă vine definitiv de la Ripensia Timișoara. În 2023, fotbalistul de profil ofensiv, Luca Alexandru Boancă (născut în 2008), golgheter județean la Under 16, fost căpitan la Olimpia Aiud, a ajuns la gruparea din Banat.

Portarul albaiulian Alexandru Duna (format de GT Sport Alba Iulia) a plecat în vara anului 2024, alături de Rareș Stanciu, la Universitatea Cluj, iar acum s-a întors la gruparea „alb-negrilor” sub formă de împrumut.

De asemenea și CS Universitar Alba Iulia l-a achiziționat în această perioadă pe Patrick Ionuț Cristea, născut în 2008, temporar, de la Daco-Getica București.

