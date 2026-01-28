FOTO: Tineri fotbaliști reveniți în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă la CSM Unirea Alba Iulia
Doi tineri fotbaliști au revenit în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă, înregimentați de CSM Unirea Alba Iulia
Printre primele mutări în județ în această iarnă se numără revenirile a doi tineri fotbaliști în Alba, CSM Unirea Alba Iulia înregimentându-i pe portarul Duna (2009, Viitorul Cluj) și atacantul Al. Boancă (2008, Ripensia Timișoara).
Citește și: Uniriștii Rareș Stanciu, fratele căpitanului echipei naționale a României, și Alex Duna, la „U” Cluj
Aiudeanul Luca Alexandru Boancă vine definitiv de la Ripensia Timișoara. În 2023, fotbalistul de profil ofensiv, Luca Alexandru Boancă (născut în 2008), golgheter județean la Under 16, fost căpitan la Olimpia Aiud, a ajuns la gruparea din Banat.
Portarul albaiulian Alexandru Duna (format de GT Sport Alba Iulia) a plecat în vara anului 2024, alături de Rareș Stanciu, la Universitatea Cluj, iar acum s-a întors la gruparea „alb-negrilor” sub formă de împrumut.
De asemenea și CS Universitar Alba Iulia l-a achiziționat în această perioadă pe Patrick Ionuț Cristea, născut în 2008, temporar, de la Daco-Getica București.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Bursa transferurilor în fotbalul din Alba, printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu
Bursa transferurilor în fotbalul din Alba în această iarnă | Printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu Bursa transferurilor în această iarnă în fotbalul județean, mutări anunțate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Inițiativa AJF Alba, o premieră pentru fotbalul amator, prezinta lista transferurilor realizate în Alba, […]
Miercuri, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor
Miercuri, 28 ianuarie, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor Mâine, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută partida contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del […]
Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Faza a doua a grupelor, la Sebeș și Vințu de Jos, duminică, 1 februarie
Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Faza a doua a grupelor, la Sebeș și Vințu de Jos, duminică, 1 februarie, cu 12 formații participante Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua, competiția fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, pornită la drum cu 20 de combatante a ajuns la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un...
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari Părinții care au un nou născut pot beneficia, în...
Știrea Zilei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă a publicației „Libertatea”
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă...
Curier Județean
FOTO | Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare
Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de...
28 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate Zona joasă din județul Alba este...
Politică Administrație
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...