Uniriștii Rareș Stanciu, fratele căpitanului echipei naționale a României, și Alex Duna, la „U” Cluj

Mijlocașul Rareș Stanciu, fratele mai mic al internaționalului român Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a României, și portarul Alexandru Duna, ambii de la CSM Unirea Alba Iulia, vor evolua la Universitatea Cluj în sezonul viitor, club la care va activa și antrenorul albaiulian George Țălnar, la Under 19.

Cele două talente din Cetatea Marii Uniri au fost componenți ai echipei uniriste Under 19 care a disputat finala națională cu Dinamo București. Rareș Stanciu (n. în 2008) a cunoscut și botezul eșalonului terț, în urmă cu un an, iar Alex, a apărat buturile uniriste în câteva partide, la echipa secundă, în Liga 4, asta după ce a debutat la acest nivel cu GT Sport.

La „U” Cluj, Rareș Stanciu va juca la Under 17, iar Duna la categoria Under 16, ambii lăsând o impresie excelentă la selecțiile din această vară ale Academiei Universitatea Cluj.

Rareș Stanciu și Alexandru Duna rămân tot în „alb-negru”, după ce au trecut pe la Under 15, Under 17 și Under 19 în Cetatea Marii Uniri, lucrând cu antrenorii Vasile Ursu, Florin Codleanu, Bogdan Prodea, George Țălnar și Cătălin Popa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI