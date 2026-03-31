FOTO | Theodora Maria Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC" Blaj, a doua calificare consecutivă la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească"

Theodora Maria Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, a doua calificare consecutivă la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”

Eleva Theodora Maria Chelarescu, din clasa a XII-a C la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” (Limba și literatura română și Religie), ediția 2026.

„Această reușită confirmă nu doar talentul și pasiunea ei pentru studiu, ci și o sensibilitate aparte, capabilă să prețuiască bogăția spiritualității creștine și frumusețea cuvântului care ne definește identitatea.

Felicitări, Theodora, pentru munca depusă, pentru modestie și pentru felul în care demonstrezi că valorile în care crezi cu adevărat te pot conduce spre performanță! Suntem mândri de tine și îți dorim mult succes la etapa națională!

Apreciem colaborarea armonioasă și sprijinul doamnelor profesoare care o susțin îndeaproape: prof. Mariana Borșan (Religie) și prof. Carmen Mariana Simu (Limba și literatura română)”, au transmis reprezentanții colegiului din „Mica Romă”.

Curier Județean

Noua companie de transport a Primăriei Sebeș intră în acțiune: Lista traseelor și a punctelor de vânzare a biletelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

31 martie 2026

De

Noua companie de transport a Primăriei Sebeș intră în acțiune: Lista traseelor și a punctelor de vânzare a biletelor Începând de miercuri, 1 aprilie 2026, operatorul intern SC TRANSPORT PUBLIC SEBEŞ SRL, noua companie de transport a administrației locale, va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu autobuze, în conformitate cu prevederile […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | AMENZI de peste 750.000 de lei în urma unor controale cu bodycam-uri ale Gărzii de Mediu Alba: Vizați, operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

31 martie 2026

De

AMENZI de peste 750.000 de lei în urma unor controale cu bodycam-uri ale Gărzii de Mediu Alba: Vizați, operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale În doar 6 zile, comisarii Gărzii de Mediu Alba au făcut 17 controale la operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale. În urma acestora au fost aplicate 27 de sancțiuni: 16 amenzi, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 martie 2026

De

Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026 Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026.  Elevii liceului cu profil tehnologic din Sebeș au obținut rezultate deosebite la Concursul Național ,, Știu și aplic”, etapa județeană, […]

Citește mai mult