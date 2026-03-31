FOTO | Theodora Maria Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, a doua calificare consecutivă la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”
Eleva Theodora Maria Chelarescu, din clasa a XII-a C la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” (Limba și literatura română și Religie), ediția 2026.
„Această reușită confirmă nu doar talentul și pasiunea ei pentru studiu, ci și o sensibilitate aparte, capabilă să prețuiască bogăția spiritualității creștine și frumusețea cuvântului care ne definește identitatea.
Felicitări, Theodora, pentru munca depusă, pentru modestie și pentru felul în care demonstrezi că valorile în care crezi cu adevărat te pot conduce spre performanță! Suntem mândri de tine și îți dorim mult succes la etapa națională!
Apreciem colaborarea armonioasă și sprijinul doamnelor profesoare care o susțin îndeaproape: prof. Mariana Borșan (Religie) și prof. Carmen Mariana Simu (Limba și literatura română)”, au transmis reprezentanții colegiului din „Mica Romă”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
