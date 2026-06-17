Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia

Judecătoria Alba Iulia a dispus, miercuri, 17 iunie 2026 începerea din nou a judecății într-un dosar de furt calificat cu prejudiciu important, după ce instanța superioară a desființat condamnarea inițială și a solicitat reluarea întregii proceduri.

Un dosar penal complex privind acuzații de furt calificat, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13.000 de lei, a fost repus pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, după o succesiune de hotărâri judiciare care au inclus condamnare, contestare, redeschidere a procesului și trimiterea cauzei spre rejudecare.

De la condamnare la reluarea procesului

Potrivit actelor din dosar, inculpatul a fost inițial trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, constând în pătrunderea repetată într-un imobil în perioada 1–27 martie 2019 și sustragerea mai multor bunuri de valoare, inclusiv electrocasnice, unelte și obiecte de construcții.

Instanța a pronunțat ulterior o condamnare în anul 2023. Însă, după o serie de proceduri ulterioare, cauza a fost redeschisă, iar instanța superioară a admis solicitarea persoanei condamnate, desființând hotărârea de condamnare și dispunând reluarea judecății.

În plus, instanța de control judiciar a dispus și punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este reținut în altă cauză, precum și menținerea unei măsuri preventive mai blânde – controlul judiciar pentru 60 de zile.

Infracțiuni repetate și mod de operare

Din rechizitoriu reiese că faptele ar fi fost comise prin utilizarea unor chei potrivite pentru accesul în imobilul persoanei vătămate, inculpatul acționând atât singur, cât și împreună cu o altă persoană.

Bunurile sustrase ar fi inclus o betonieră, un televizor, un frigider, o mașină de spălat, un aragaz, biciclete și diverse unelte, prejudiciul total fiind evaluat la aproximativ 13.000 de lei.

Procurorii au susținut acuzațiile printr-un ansamblu de probe, incluzând declarații, procese-verbale de cercetare la fața locului, înregistrări audio-video și alte mijloace materiale de probă.

În faza camerei preliminare, judecătorul a verificat legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor din faza de urmărire penală. Nu au fost formulate cereri sau excepții, iar instanța nu a identificat neregularități care să afecteze legalitatea actului de sesizare.

Judecătorul a constatat că rechizitoriul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, că probele au fost administrate conform procedurilor și că instanța este competentă să judece cauza.

În baza acestor constatări, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, ceea ce înseamnă că dosarul intră din nou în faza de fond, unde se vor reanaliza probele și se va decide vinovăția sau nevinovăția inculpatului.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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