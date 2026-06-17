Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia
Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia
Judecătoria Alba Iulia a dispus, miercuri, 17 iunie 2026 începerea din nou a judecății într-un dosar de furt calificat cu prejudiciu important, după ce instanța superioară a desființat condamnarea inițială și a solicitat reluarea întregii proceduri.
Un dosar penal complex privind acuzații de furt calificat, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13.000 de lei, a fost repus pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, după o succesiune de hotărâri judiciare care au inclus condamnare, contestare, redeschidere a procesului și trimiterea cauzei spre rejudecare.
De la condamnare la reluarea procesului
Potrivit actelor din dosar, inculpatul a fost inițial trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, constând în pătrunderea repetată într-un imobil în perioada 1–27 martie 2019 și sustragerea mai multor bunuri de valoare, inclusiv electrocasnice, unelte și obiecte de construcții.
Instanța a pronunțat ulterior o condamnare în anul 2023. Însă, după o serie de proceduri ulterioare, cauza a fost redeschisă, iar instanța superioară a admis solicitarea persoanei condamnate, desființând hotărârea de condamnare și dispunând reluarea judecății.
În plus, instanța de control judiciar a dispus și punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este reținut în altă cauză, precum și menținerea unei măsuri preventive mai blânde – controlul judiciar pentru 60 de zile.
Infracțiuni repetate și mod de operare
Din rechizitoriu reiese că faptele ar fi fost comise prin utilizarea unor chei potrivite pentru accesul în imobilul persoanei vătămate, inculpatul acționând atât singur, cât și împreună cu o altă persoană.
Bunurile sustrase ar fi inclus o betonieră, un televizor, un frigider, o mașină de spălat, un aragaz, biciclete și diverse unelte, prejudiciul total fiind evaluat la aproximativ 13.000 de lei.
Procurorii au susținut acuzațiile printr-un ansamblu de probe, incluzând declarații, procese-verbale de cercetare la fața locului, înregistrări audio-video și alte mijloace materiale de probă.
În faza camerei preliminare, judecătorul a verificat legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor din faza de urmărire penală. Nu au fost formulate cereri sau excepții, iar instanța nu a identificat neregularități care să afecteze legalitatea actului de sesizare.
Judecătorul a constatat că rechizitoriul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, că probele au fost administrate conform procedurilor și că instanța este competentă să judece cauza.
În baza acestor constatări, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, ceea ce înseamnă că dosarul intră din nou în faza de fond, unde se vor reanaliza probele și se va decide vinovăția sau nevinovăția inculpatului.
Hotărârea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de anii de colegiu militar
Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de anii de colegiu militar În seara zilei de miercuri, 17 iunie 2026, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a avut loc ultimul apel de seară al absolvenților, un moment tradițional care a […]
VIDEO | Părinții elevilor și preșcolarilor cer reînființarea trecerii de pietoni de la intersecția Bd. Ferdinand cu str. Dimitrie Cantemir, în zona Școlii „Avram Iancu” și a Grădiniței „Scufița Roșie” din Alba Iulia: „Siguranța copiilor este pusă în pericol”
Părinții elevilor și preșcolarilor cer reînființarea trecerii de pietoni de la intersecția Bd. Ferdinand cu str. Dimitrie Cantemir, în zona Școlii „Avram Iancu” și a Grădiniței „Scufița Roșie” din Alba Iulia: „Siguranța copiilor este pusă în pericol” Părinții elevilor de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, precum și ai copiilor care frecventează Grădinița […]
„Șofer-kamikaze” din Alba, trimis în judecată după ce a urcat la volan aproape în comă alcoolică! Judecătorii au dat undă verde procesului
„Șofer-kamikaze” din Alba, trimis în judecată după ce a urcat la volan aproape în comă alcoolică! Judecătorii au dat undă verde procesului Judecătoria Alba Iulia a decis miercuri, 17 iunie 2026, începerea judecății în cazul unui șofer prins la începutul acestui an într-o stare de ebrietate extrem de avansată. La volan, cu mult „alcool la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE Curcubăta
Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE...
21 iunie 2026 | Congres Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan: „Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul”
Congres Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan: „Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul” Conducerea Partidului...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia, precizări în contextul grevei din transportul public: Plățile către STP sunt la zi, iar autobuzele achiziționate prin PNRR pot fi folosite în noua asociere cu Ciugudul
Primăria Alba Iulia, precizări în contextul grevei din transportul public: Plățile către STP sunt la zi, iar autobuzele achiziționate prin...
VIDEO | Sală Polivalentă cu 3.000 de locuri la Alba Iulia. Ce demersuri de ultimă oră fac autoritățile. Primarul Gabriel Pleșa: „Sunt convins că tot orașul își dorește o astfel de investiție”
Sală Polivalentă cu 3.000 de locuri la Alba Iulia. Ce demersuri de ultimă oră fac autoritățile. Primarul Gabriel Pleșa: „Sunt...
Curier Județean
Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia
Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei...
VIDEO | Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de anii de colegiu militar
Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de...
Politică Administrație
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
Opinii Comentarii
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...