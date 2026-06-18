Actualitate

Avertisment transmis de IGSU după ce două persoane au fost atacate de urși în doar câteva ore: ,,Viața are prioritate”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

în

De

Avertisment transmis de IGSU după ce două persoane au fost atacate de urși în doar câteva ore: ,,Viața are prioritate”

După ce ieri, 16 iunie 2026, în decurs de doar câteva ore, două persoane au fost atacate de urs în zone diferite din țară, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un avertisment pe o rețea de socializare. 

Mesajul integral publicat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă este următorul: 

Împreună putem reduce numărul persoanelor rănite de urs. Ieri, în decurs de doar câteva ore, două persoane au fost atacate de urs în zone diferite din țară. În județul Argeș, la Arefu, o femeie a suferit plăgi la nivelul antebrațului și a fost transportată la spital. În județul Brașov, pe DJ104A, între localitățile Mărgineni și Bucium, un bărbat a fost atacat, suferind răni în zona scalpului și a abdomenului.

În ambele cazuri, echipajele de intervenție au acționat rapid, iar populația din zonă a fost avertizată imediat prin mesaje RO-ALERT.

Pentru că viața are prioritate și astfel de evenimente pot fi evitate, vă rugăm să respectați cu strictețe următoarele reguli de prevenție atunci când mergeți la munte sau locuiți în zone frecventate de animale sălbatice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE Curcubăta

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

17 iunie 2026

De

Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE Curcubăta Un contract cu o valoare estimată de aproape 20 de milioane de lei (echivalentul a aproximativ 4 milioane de euro), fără TVA, este pus în joc pentru asigurarea serviciilor de monitorizare și mentenanță a […]

Citește mai mult

Actualitate

21 iunie 2026 | Congres Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan: „Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

17 iunie 2026

De

Congres Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan: „Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul” Conducerea Partidului Național Liberal, reunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de miercuri, 17 iunie 2026, a decis, la propunerea președintelui Ilie Bolojan, convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pentru data de 19 iunie 2026, […]

Citește mai mult

Actualitate

Ludovic Orban: Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică parlamentară

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

17 iunie 2026

De

Ludovic Orban: Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică parlamentară ,,Guvernul PSD condus de Veștea nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură” a declarat Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei. El îi solicită președintelui Nicușor Dan să încheie ,,acest nou episod de […]

Citește mai mult