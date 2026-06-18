Avertisment transmis de IGSU după ce două persoane au fost atacate de urși în doar câteva ore: ,,Viața are prioritate”

După ce ieri, 16 iunie 2026, în decurs de doar câteva ore, două persoane au fost atacate de urs în zone diferite din țară, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un avertisment pe o rețea de socializare.

Mesajul integral publicat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă este următorul:

Împreună putem reduce numărul persoanelor rănite de urs. Ieri, în decurs de doar câteva ore, două persoane au fost atacate de urs în zone diferite din țară. În județul Argeș, la Arefu, o femeie a suferit plăgi la nivelul antebrațului și a fost transportată la spital. În județul Brașov, pe DJ104A, între localitățile Mărgineni și Bucium, un bărbat a fost atacat, suferind răni în zona scalpului și a abdomenului.

În ambele cazuri, echipajele de intervenție au acționat rapid, iar populația din zonă a fost avertizată imediat prin mesaje RO-ALERT.

Pentru că viața are prioritate și astfel de evenimente pot fi evitate, vă rugăm să respectați cu strictețe următoarele reguli de prevenție atunci când mergeți la munte sau locuiți în zone frecventate de animale sălbatice.

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